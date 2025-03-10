Geçtiğimiz günlerde yayımlanan GTA 5 Enhanced, oyuncuların tepkisiyle karşılaştı. Hatta bu oyun, GTA tarihinin en sevilmeyen yapımı olarak kayıtlara geçti. Peki oyuncular, GTA 5 Enhanced'i neden sevmediler?

Rockstar Games'in geçtiğimiz hafta yayımladığı GTA 5 Enhanced, oyuncuların beklentilerini karşılayamamış gibi görünüyor. Zira Steam'deki yorumlarına bakıldığı zaman GTA 5 Enhanced, GTA oyunları arasında en beğenilmeyen yapım olarak kayıtlara geçmiş durumda.

GTA 5 Enhanced, 2013 yılında tanıştığımız GTA 5'in yenilenmiş bir versiyonu. Rockstar Games'in 2022 yılında konsol sürüm için tasarladığı tüm iyileştirmeler, bu sürüm ile PC sahiplerine ulaşmış oldu. Yapılan iyileştirmelerle oyunun görüntü kalitesi iyileşirken, yükleme süresi de hızlandı. Ancak tüm bunlar, oyunseverleri memnun etmedi.

İşte GTA 5 Enhanced ile ilgili istatistikler

Steam'deki oyunlarla ilgili istatistiklerin bulunduğu SteamDB verilerine göre GTA 5 Enhanced için yapılan yorumların sadece yüzde 52,34 kadarı olumlu. Bu oran, GTA oyunları için bir ilkin yaşandığını gözler önüne seriyor. Zira bugüne kadar en düşük oranda olumlu yorum alan GTA oyunu Grand Theft Auto III - The Definitive Edition'dı fakat bu oyun için bile yapılan olumlu yorumların oranı yüzde 65'ti.

GTA 5 Enhanced neden sevilmedi?

GTA 5 Enhanced Steam sayfasına girip yapılan yorumları incelediğimizde oyunun teknik sorunlar nedeniyle sevilmediğini görüyoruz. Pek çok oyuncu, GTA 5'in orijinal sürümündeki çevrim içi karakterlerini yeni sürüme taşıyamadıklarını söylüyorlar. Öte yandan; bazı oyuncular ise GTA 5'in yeni sürümünde yapılan iyileştirmeleri yetersiz buluyorlar. Oyunculara göre Rockstar Games, bunu yeni bir oyun sürümü olarak değil, orijinal GTA 5'in bir güncellemesi olarak yayımlamalıydı.

GTA 5 Enhanced neler sunuyor?