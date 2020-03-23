GTA 6'nın 25 Mart'ta Duyurulacağı İddiaları Güçleniyor

Oyuseverlerin dört gözle bekledikleri GTA 6 ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni söylentiler, GTA 6'nın 25 Mart'ta duyurulacağı iddialarını destekliyor. Ayrıca GTA 6'nın Londra'da geçeceğini düşünen oyunseverler, yeni bir de konsept tasarım oluşturdular.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden Rockstar Games, uzunca bir süredir GTA 6 ile gündemde. Şirket, bugüne kadar bu oyun ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ancak yaşanan bazı gelişmeler, Rockstar Games'in GTA 6 üzerinde çalıştığının düşünülmesine neden oldu. Hal böyle olunca da ardı arkası kesilmeyen spekülasyonlar, oyunseverlerin dikkatlerinden kaçmadı.

Bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir GTA 6 haberinde, 4Chan isimli bir platformda yapılan paylaşımdan bahsetmiş, bu paylaşım kapsamında GTA 6'nın 25 Mart'ta duyurulacağı iddialarını aktarmıştık. Şimdiyse hem bu iddiaları destekleyen yeni bir gelişme yaşandı hem de GTA 6'nın haritasıyla ilgili etkileyici bir konsept oluşturuldu. Dilerseniz hemen, GTA 6 ile ilgili yeni gelişmelere geçelim.

GTA 6 hakkındaki yeni iddialar, GTA 6'nın 25 Mart'ta duyurulacağı iddialarını destekliyor. Üstelik iddialara göre bu seferki sızıntıların kaynağı, Rockstar Games çalışanları. Kimliklerini açıklamayarak yine 4Chan üzerinden bazı açıklamalarda bulunan sözde Rockstar Games çalışanları, GTA 6'nın 25 Mart'ta duyurulacağını söylüyorlar. Üstelik paylaşım, GTA 6'nın bazı özelliklerini de gözler önüne seriyor.

Rockstar Games çalışanlarından sızdırıldığı iddia edilen bilgilerin olduğu paylaşım

Yukarıdaki paylaşımın dikkat çeken noktalarına baktığımız zaman GTA 6'nın Vice City'de geçeceği ve haritanın gerçekten çok büyük olduğu detaylarına ulaşabiliyoruz. Ayrıca kaynaklar, oyunda tek bir karakterin olduğunu ve bu karakterin de erkek olacağını ifade ediyorlar. Ayrıca geçtiğimiz dönemlerde ortaya çıkan, GTA 6'nın uyuşturucu kartellerini konu edineceği iddiaları da bir kez daha karşımıza çıkıyor.

GTA 6 hakkındaki yeni iddialar, GTA 6 Online'ın iki farklı temaya sahip olacağını gösteriyor. İddialara göre bu moddaki ilk tema, GTA 5 Online'dan aşina olduğumuz RPG modu olacak. İkinci tema ise standart online mod olacak. Ayrıca GTA 6 Online'ın standart modunda "aranan" durumu da unutulmayacak ve bir kez polis tarafından aranmaya başladığınızda daima aranan biri olacaksınız.

GTA 6 için hazırlanan konsept bir harita ise oyunun Londra'da geçse nasıl olabileceğini ortaya koyuyor

GTA 6 ile ilgili ortaya atılan bazı iddialar, oyunun İngiltere'de geçebileceğini gösteriyordu. Bu iddialar, süreç içerisinde unutulmaya yüz tuttu ve oklar, Vice City yönüne döndü. Ancak bazı oyunseverler hala GTA 6'nın Londra'da geçebileceğine inanıyorlar. Peki oyunseverler, GTA 6'nın Londra'da geçebileceği düşüncesini nereden çıkarıyorlar? Dilerseniz konsept haritaya geçmeden önce bu sorunun yanıtına bakalım.

GTA 1, 1997 yılında piyasaya sürülmüştü. 1999 yılına gelindiğinde ise Rockstar Games GTA 1 için iki ek paket getirmişti. "London 1961" ve "London 1969" olarak isimlendirilen bu ek paketler, oyunseverleri Londra sokaklarına götürmüştü. Bazı oyunseverler, Rockstar Games'in GTA 6 ile oyuncuları GTA Vice City'nin de öncesine götüreceğine inanıyorlar ve GTA 6'nın haritası ile ilgili Londra spekülasyonları da buradan çıkıyor.

Yukarıdaki görüntü, GTA 6'nın Londra'da geçmesi durumunda nasıl bir haritaya sahip olacağını ortaya koyuyor. Ancak böyle bir haritanın Rockstar Games tarafından tercih edilmeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Rockstar Games, hiçbir GTA oyununda belirli bir lokasyonun ismini gerçek isimleriyle kullanmadı.