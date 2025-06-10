Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 10.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Ayarlanabilir yüksekliği sayesinde hem ayaklı vantilatör hem de masa vantilatörü olarak kullanılabilen bu cihaz, 120+90 derece dönebiliyor. Böylece kısa bir süre içinde hava dolaşımı sağlayarak evinizi serinletiyor. Vantilatör, 7.459,00 TL fiyatıyla listemizin ilk sırasında yerini alıyor.

18 kilograma kadar taşıyabilen, 5 noktadan emniyet kemerine ve 3 kademeli ayarlanabilir pozisyona sahip BeSafe Oto Koltuğu, çocuğunuzu yandan gelebilecek darbelere karşı koruyabilir. Oto koltuğunun fiyatı şu an 3.699,00 TL'ye düşüyor.

Kullanıcı yorumu:

Ses ve ışık kontrolü için 2 farklı kontrolcüsü bulunan Claw's klavye, 20 milyon tuş basım ömrüne sahip. RGB aydınlatmasıyla oyun zevkinizi ikiye katlayacak olan bu klavye, 789,00 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor..

Kullanıcı yorumu:

Çoklu işlemlerde ve oyunlarda akıcı performans almak istiyorsanız size bir önerimiz var. Kingston Fury Impact Ram, 1.1 V düşük güç tüketimi ve On‑Die ECC teknolojisiyle hem verimliliği artırıyor hem de sistem kararlılığını güçlendiriyor. Ürünün fiyatı ise 2.165,00 TL.

2.4A hızlı şarj desteği ve 1,2m uzunluğuyla dikkat çeken BUFF kablo, farklı cihazlarla geniş uyumluluğa sahip. Örgü yapıdaki tasarımı ile uzun süreli kullanım sağlayan bu ürün, 488,71 TL'ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

PU deri tabanı ve dikişli kenarları ile dikkat çeken Klasse Classic Mouse Pad, hem optik hem de lazer sensör mouse'ların kullanımı için ideal. Ayrıca ürünün fiyatı sadece 189,90 TL. Uygun fiyatlı bir mouse pad arıyorsanız göz atabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

1,25 L cam demliğe sahip olan Tchibo kahve makinesi, Aroma Swing teknolojisi ve çıkarılabilen su haznesi ile kahve tutkunlarının tercihi oluyor. 10 bardaktan fazla kahve yapabilme imkânı tanıyan bu model, 2.994,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

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%12 indirimle 1.299,00 TL'ye düşen Ugreen AC1300, çift bant desteği sayesinde 2.4GHz'de 400 Mbps ve 5GHz'de 867 Mbps veri aktarımı yaparak hızlı internet bağlantısı sunuyor. Ayrıca adaptör, USB 3.0 bağlantı noktası sahip.

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