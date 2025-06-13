HyperX Oyuncu Kulaklığından Razer Mouse'a: Günün Fırsatları Kapsamında Alabileceğiniz İndirimli Ürünler

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Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 13.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Alienware AW2724HF Oyun Monitörü

Alienware AW2724HF Oyun Monitörü

27 inç ekranı, 360 Hz yenileme hızı ve 0,5 ms tepki süresiyle oyunseverlerin tercihi olan Alienware monitör,  16.499,27 TL fiyatıyla listemizin ilk sırasında yerini alıyor.

Kullanıcı yorumu:

Lenovo Tab K11 TB330FU Tablet 

Lenovo Tab K11 TB330FU Tablet

%7 indirimle 5.399,00 TL'ye düşen Lenovo Tab K11 ile ister oyun oynayın isterseniz ders çalışın. Tablet, 11 inç ekranı ve kalem desteği ile dikkat çekiyor. 

Kullanıcı yorumu:

HP Bilgisayar DHE-6002 için Soundbar 

HP Bilgisayar DHE-6002 için Soundbar 

6W çift hoparlöre ve RGB aydınlatmaya sahip HP soundbar sayesinde odanızın havasını değiştirirken oyun ve film zevkinizi ikiye katlayın. Stereo ses kalitesiyle de dikkat çeken bu soundbar, 1.091,55 TL fiyatıyla günün bir diğer fırsatı. 

Kullanıcı yorumu:

Rampage Yoru Mini Pro Mekanik Oyuncu Klavye 

Rampage Yoru Mini Pro Mekanik Oyuncu Klavye 

2.4Ghz, Bluetooth 5.0 ve Type-C olmak üzere 3 farklı bağlantı seçeneği sunan Rampage klavye, Red Switch anahtarlara sahip. RGB aydınlatmasıyla oyunseverlerin tercihi olan bu klavye, 1.774,60 TL'ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

HyperX Cloud III Kablolu Oyun Kulaklığı 

HyperX Cloud III – Kablolu Oyun Kulaklığı

Kafa bandında ve kulak yastıklarında kullanılan hafızalı yumuşak köpük sayesinde uzun saatler oyun oynamanıza yardımcı olacak HyperX Cloud III, Surround Ses özelliğine sahip. Sessize alma tuşu da bulunan bu kulaklık, 2.870,10 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

Kullanıcı yorumu:

Razer Basilisk V3 Mouse 

Razer Basilisk V3 Mouse 

 

70 milyon tıklama ömrüne ve 11 programlanabilir tuşa sahip Razer Mouse, 1.939,00 TL fiyatı ile Günün Fırsatları listemizde yerini alıyor.

Kullanıcı yorumu:

Levoit Kule Vantilatör 

Levoit Kule Vantilatör

12 farklı hız ayarı ile istediğiniz sıcaklıkta hava akışı elde etmenize olanak tanıyan Levoit vantilatör, 25 dB ses seviyesi ile uyurken bile sizi rahatsız etmiyor. Yaz aylarının kurtarıcısı olan bu ürünü satın almak isterseniz şimdi 6.929,00 TL.

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NPO Nicefeel FC1596 Ağız Duşu 

NPO Nicefeel FC1596 Ağız Duşu 

300 mL su haznesine, 5 basınç seviyesine ve 30 günlük pil ömrüne sahip NPO ağız duşu, ağızda kalan yemek artıklarını yok ederek diş çürümelerini önlüyor. Cihaz, %8 indirimle 1.749,00 TL'ye düşmüş durumda.

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