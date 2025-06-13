Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 13.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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27 inç ekranı, 360 Hz yenileme hızı ve 0,5 ms tepki süresiyle oyunseverlerin tercihi olan Alienware monitör, 16.499,27 TL fiyatıyla listemizin ilk sırasında yerini alıyor.

Kullanıcı yorumu:

%7 indirimle 5.399,00 TL'ye düşen Lenovo Tab K11 ile ister oyun oynayın isterseniz ders çalışın. Tablet, 11 inç ekranı ve kalem desteği ile dikkat çekiyor.

Kullanıcı yorumu:

6W çift hoparlöre ve RGB aydınlatmaya sahip HP soundbar sayesinde odanızın havasını değiştirirken oyun ve film zevkinizi ikiye katlayın. Stereo ses kalitesiyle de dikkat çeken bu soundbar, 1.091,55 TL fiyatıyla günün bir diğer fırsatı.

Kullanıcı yorumu:

2.4Ghz, Bluetooth 5.0 ve Type-C olmak üzere 3 farklı bağlantı seçeneği sunan Rampage klavye, Red Switch anahtarlara sahip. RGB aydınlatmasıyla oyunseverlerin tercihi olan bu klavye, 1.774,60 TL'ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

Kafa bandında ve kulak yastıklarında kullanılan hafızalı yumuşak köpük sayesinde uzun saatler oyun oynamanıza yardımcı olacak HyperX Cloud III, Surround Ses özelliğine sahip. Sessize alma tuşu da bulunan bu kulaklık, 2.870,10 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

Kullanıcı yorumu:

70 milyon tıklama ömrüne ve 11 programlanabilir tuşa sahip Razer Mouse, 1.939,00 TL fiyatı ile Günün Fırsatları listemizde yerini alıyor.

Kullanıcı yorumu:

12 farklı hız ayarı ile istediğiniz sıcaklıkta hava akışı elde etmenize olanak tanıyan Levoit vantilatör, 25 dB ses seviyesi ile uyurken bile sizi rahatsız etmiyor. Yaz aylarının kurtarıcısı olan bu ürünü satın almak isterseniz şimdi 6.929,00 TL.

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300 mL su haznesine, 5 basınç seviyesine ve 30 günlük pil ömrüne sahip NPO ağız duşu, ağızda kalan yemek artıklarını yok ederek diş çürümelerini önlüyor. Cihaz, %8 indirimle 1.749,00 TL'ye düşmüş durumda.

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