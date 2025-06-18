Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 18.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

%14 indirimle 5.999,00 TL'ye düşmüş olan ViewSonic monitör, 32 inç ekranı, 165 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresiyle oyunseverlerin tercihi oluyor.

Kullanıcı yorumu:

Razer Leviathan V2 X, net tizler ve zengin baslar için 2 tam aralıklı sürücü ve 2 pasif diyafram ile donatılmış. Monitörünüzün altına mükemmel bir şekilde sığan soundbar, özelleştirilmiş RGB aydınlatmadan ses cihazını değiştirmeye kadar birçok özelliğe sahip. Fiyatı Prime fırsatıyla 4.761,00 TL.

Kullanıcı yorumu:

Ayarlanabilir fan hızına, 6 farklı stant yükseklik kademesine ve 2 USB Port’una sahip Claw’s fan, 469,00 TL fiyatıyla uygun fiyatlı bir ürün arayanların tercihi oluyor.

Kullanıcı yorumu:

24 aya kadar pil ömrü, Türkçe Q tuş dizilimi ve tak- çalıştır özellikleriyle dikkat çeken Logitech K270, %11 indirimle 710,00 TL'ye düştü.

Kullanıcı yorumu:

30W gücündeki Ugreen şarj aleti, hızlı şarj özelliğine sahip. Çok sayıda cihazla uyumlu olan ve aşırı ısınma koruması bulunan bu ürünü satın almak isterseniz şu an 816,05 TL’ye satılıyor.

Kullanıcı yorumu:

18 dBA ile sessiz bir kullanım sağlayan Corsair fan, 8 adet ayrı ayrı kontrol edilebilir RGB LED'e sahip. Ürünü 799,00 TL'ye satın alabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

18000 DPI hassasiyetine ve 950 saate kadar pil ömrüne sahip olan Razer Mouse, küçük eller için oldukça ideal. Mouse, %10 indirimle 1.619,10 TL'ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

Çift ses akış seçeneği bulunan Arctis Nova 7P, 360 derece uzamsal sese ve 38 saat pil ömrüne sahip. AI destekli gürültü engelleme mikrofonu da bulunan bu kulaklık, 6.399,00 TL'ye satışta.

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