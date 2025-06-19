Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 19.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

15.6 inç ekrana sahip HP bilgisayarın 512 GB SSD’si ve 144 Hz yenileme hızı ile istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz. Günün Fırsatları arasında yer alan bilgisayar, 31.799,00 TL’ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

File dokusu sayesinde terlemeyi önlerken, kaliteli kumaş yapısı ile uzun ömürlü ve dayanıklı bir kullanım sunan xDrive çalışma koltuğu, 135 derece geriye yatabilir. Ürün, 6.485,90 TL'ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

1.390,00 TL fiyatıyla listemizde yerini alan Logitech mouse, aynı anda 3 bilgisayarla eşleştirebilir ve easy-switch teknolojisi sayesinde bir tuşa basarak bu cihazlar arasında sorunsuzca geçiş yapabilir. Ayrıca mouse, 10 milyon tıklama ömrüne sahip.

Kullanıcı yorumu:

2.4GHz kablosuz bağlantısı ile düşük gecikme sağlayan Blackshark V2 Pro, çıkarılabilir mikrofonuyla dikkat çekiyor. 70 saat pil ömrüne sahip bu cihaz, %11 indirimle 4.391,20 TL'ye düştü.

Kullanıcı yorumu:

27 inç ekranı, 100 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresiyle oyunseverlerin tercihi olan Asus monitör, %11 indirim ve 4.422,00 TL fiyatıyla günün fırsat ürünlerinden bir diğeri.

Kullanıcı yorumu:

20.000mAh batarya kapasitesi ve 15W şarj gücü ile cihazlarınızı hızlı bir şekilde şarj edebileceğiniz Belkin Powerbank, ihtiyacınız olduğu her an yanınızda. 78 saate kadar ek pil ömrü sağlayan bu ürünü %28 indirimle 779,00 TL'ye satın alabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Kaymaz kauçuk tabanı ve mikro dokulu yüzeyi sayesinde oyun deneyiminizi ikiye katlayacak Razer Firefly V2, ayarlanabilir RGB aydınlatmaya sahip. Mouse pad şimdi 1.812,30 TL.

Kullanıcı yorumu:

%60 kompakt formuyla kullanım kolaylığı sağlayan Razer klavye, mor anahtarlara sahip. Oyun deneyiminizi iyileştirecek bu klavye, Prime fırsatıyla 3.977,20 TL'ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir: