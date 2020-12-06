Birçok kez haberlerimize konuk ettiğimiz Hacksmith Industires YouTube kanalı, Guinness Dünya Rekoru'nun sahibi olmayı başardı. Ekibin bu başarıyı kazanmasını sağlayan şey, geri çekilebilir proto ışın kılıcı oldu.

Sizlere daha önce Hacksmith Industries isimli YouTuber ile ilgili çeşitli haberler aktarmıştık. Tam olarak hatırlatmak gerekirse kendisi gerçek bir ışın kılıcı, demiri bile kesebilen Iron Man eldiveni ve Captain America'nın kalkanını yapmıştı. Oldukça maharetli bir arkadaş diyebiliriz kendisi için.

Bir ekip olarak çalışan Hacksmith Industries, Guinness Dünya Rekoru kırmayı başardı. Rekoru, pek de yabancı olmadıkları bir alanda ele geçirdiler. Hacksmith Industries, dünyanın ilk geri çekilebilir proto ışın kılıcını (proto-lightsaber) yaparak Guinness Dünya Rekoru'nun sahibi olmayı başardı.

Dünyanın ilk geri çekilebilir proto ışın kılıcı

Ayrıca kanalın yüzü de olan James Hobson, geri çekilebilir plazma ışın kılıcının kendi versiyonlarını yaparken kendisinin ve Hacksmith'teki ekibinin Star Wars filmlerinden ilham aldıklarını söyledi. Işın kılıcı konusunda Star Wars'tan ilham almaları da zaten oldukça doğal.

Hacksmith tarafından tasarlanan bu ışın kılıcının da tıpkı filmlerdeki gibi bir kabzası bulunuyor. Ancak çok, çok uzaktaki bir galakside yaşamadığımız için ışın kılıcının kabzası, sıvılaştırılmış petrol gazı ve oksijen gazının bulunduğu tüplere bağlanıyor.

Tüplerden gelen bu yüksek ısı sayesinde plazma ışını elde edilebiliyor. Işın kılıcı, tek bir düğmeyle geri çekilebiliyor ve uzatılabiliyor. Zaten Guinness Dünya Rekoru kazanılmasını sağlayan şey de dünyanın ilk geri çekilebilir proto ışın kılıcını yapmış olmalarıydı. Hobson ve ekibi tarafından geliştirilen dünyanın ilk geri çekilebilir ışın kılıcının videosu Guinness World Records Youtube kanalında paylaşıldı.