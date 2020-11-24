Geçtiğimiz yıl kazandığı ödülü bu yıl açıklayan isim olan Haluk Bilginer, 2020 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibini duyurdu.

Şahsiyet adlı dizide canlandırmış olduğu Agah Beyoğlu karakteriyle hem Türkiye hem de yurt dışında büyük beğeni toplayan ve bu başarısı geçtiğimiz yıl düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri’nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü ile taçlandırılan usta oyuncu Haluk Bilginer, bu yıl ise ödülü takdim eden kişi olarak törende yer aldı.

Devam etmekte olan koronavirüs pandemisi nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenen 2020 Uluslararası Emmy Ödülleri’ne video konferans yoluyla bağlanan Bilginer, geçtiğimiz yıl kendisine verilen “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünün bu yılki kazananını açıkladı. Ödül, Responsible Child filmindeki performansıyla Billy Barratt’a gitti.

2020 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Billy Barratt oldu

Duyuruyu güzel bir boğaz manzarasında gerçekleştirmek isteyen Bilginer, gerçekleştirilen canlı bağlantıya İstanbul, Üsküdar'dan; Kız Kulesi manzaralı bir arka plan eşliğinde katıldı. Bilginer kazanan ismi açıkladığı anda 13 yaşındaki Billy Barratt, büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Birleşik Krallık’ta yaşanan gerçek hikayelerden uyarlama olan Responsible Child’da başrol olarak gördüğümüz Billy Barratt, henüz 12 yaşındayken cinayetten yargılanan bir çocuğu canlandırıyordu. Nick Holt’un yönetmenliğini yaptığı yapımda Barratt’a James Tarpey, Tom Burke eşlik ediyordu.

Haluk Bilginer'in En İyi Erkek Oyuncu'yu açıkladığı video