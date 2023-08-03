Hepsiburada, yılık ilk yarısında en çok alışveriş yapılan kategorileri ve en çok tercih edilen ürünleri açıkladı. Zirvede şaşırtıcı bir ürün yer aldı.

Türkiye’nin en popüler e-ticaret platformlarından Hepsiburada, 2023 yılının ilk 6 ayına dair alışveriş verilerini yayınladı. Veriler, en çok alışveriş yapan şehirler, en çok alışveriş yapılan saatler ve en çok alışveriş yapılan kategorileri kapsıyor.

Paylaşılan veriler, özellikle küçük yaştaki kitle ebeveynlerinin etkisini çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Hepsiburada’da 6 ayda en çok satılan ürün, BabySmart'ın akıllı çocuk saati oldu. Ürün, kamera ve gizli dinleme özelliği gibi özellikler sunuyor.

Hepsiburada’da son 6 ayda en çok alışveriş yapılan kategoriler:

Temel tüketim ve gıda

Dijital ürünler

Sağlık ve güzellik

Giyim

Teknoloji ürünleri

Küçük ev aletleri

Ev - yaşam

Teknoloji kategorisinde en çok satan ürünler mouse, USB bellekler, taşınabilir bilgisayar, monitör, klavye ve hafıza kartları oldu. Bilgisayar aksesuarlarında en çok Logitech ürünleri tercih edilirken taşınabilir bilgisayarlarda ise Lenovo ve Asus liderliği kaptı.

Küçük ev aletleri ise bir yıl öncesine göre devasa yükseliş gösterdi. Satışlar, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %422 arttı. Airfryer en popüler ürün olurken robot süpürgeler de elbette en çok satanlar arasında yer aldı. Bu ürünlerde tercih edilen markalar ise Xiaomi ve Roborock oldu.

Temel tüketim ve gıda kategorisinde ise en çok ıslak mendil, bebek bezi ve tuvalet kağıdı satıldı. Sleepy’nin ıslak mendil ve bebek bezleri en çok tercih edilen ürün oldu. Tuvalet kağıdında ise bu isim Solo idi. Gıda kategorisindeyse Eti’nin bisküvi ve kekler, Ülker’in de çikolata ve gofretleri tercih edildi.

Kozmetik kategorisinde cilt bakım ürünleri, parfümler, cilt yenileyici kremler ve makyaj malzemeleri; giyimde ise bebek body’leri ve tişörtler en çok satan ürünler oldu. Spor malzemelerinde lider markalarsa Adidas, Puma ve Nike oldu.

En çok satan telefon markaları:

Apple Samsung Xiaomi

En çok alışveriş yapan şehirler:

İstanbul Ankara İzmir Bursa Kocaeli

Ayrıca alışverişin en çok akşam 8-10 saatleri arasında yapıldığı, son 6 içindeki en yüksek satış hacmine ise Mart ayında ulaşıldığı açıklandı.