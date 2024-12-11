Honda'nın aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi belli oldu. Marka bu ay sadece HR-V modeline zam yaptı. Diğer modellerde fiyat değişimi olmadı.

Türkiye'de sıkı bir hayran kitlesine sahip olan Japon otomotiv devi Honda, Aralık 2024 güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay sadece HR-V modeline zam yaptı. İkonik modeli Civic'in fiyatı değişmedi.

Peki Honda'nın güncel sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Bu haberimizde, Honda Aralık 2024 sıfır otomobil fiyat listesine bakacağız. Listenin resmî siteden temin edildiğini ve aylık güncelleneceğini belirtelim.

Honda fiyatları - Aralık 2024

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı City 1.332.000 TL 1.332.000 TL Civic 1.895.000 TL 1.895.000 TL Civic Type-R 4.255.000 TL 4.255.000 TL Jazz 1.410.000 TL 1.410.000 TL HR-V 1.800.000 TL 1.835.000 TL ZR-V 2.955.000 TL 2.955.000 TL CR-V 3.910.000 TL 3.910.000 TL

City fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L VTEC, Benzinli Executive, Otomatik 1.332.000 TL

Civic fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli Elegance+, Otomatik 1.895.000 TL 1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli Executive+, Otomatik 1.995.000 TL 1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli Elegance+, Otomatik 1.895.000 TL 1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli Executive+, Otomatik 1.995.000 TL

Civic Type-R fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0L VTEC Turbo, Benzinli Type-R, Manuel 4.255.000 TL

Jazz fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit Elegance, Otomatik 1.410.000 TL 1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit Crosstar, Otomatik 1.490.000 TL

HR-V fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L e:HEV, Hibrit Elegance, Otomatik 1.835.000 TL 1.5L e:HEV, Hibrit Advance, Otomatik 1.960.000 TL 1.5L e:HEV, Hibrit Style+, Otomatik 2.160.000 TL

ZR-V fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0 L e:HEV, Hibrit Advance, Otomatik 2.955.000 TL

Yeni CR-V fiyatları - Aralık 2024