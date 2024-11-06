Honda'nın kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi paylaşıldı. Marka bu ay da zam yapma yoluna gitti. İşte güncel fiyatlar...

Türkiye'de sıkı bir hayran kitlesine sahip olan Japon otomotiv devi Honda, Kasım 2024 güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay da bazı modellere zam yaptı. Civic, 2 milyon TL'ye merdiven dayamış durumda.

Peki Honda'nın güncel sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Bu haberimizde, Honda Kasım 2024 sıfır otomobil fiyat listesine bakacağız. Listenin resmî siteden temin edildiğini ve aylık güncelleneceğini belirtelim.

Honda fiyatları - Kasım 2024

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı City 1.332.000 TL 1.332.000 TL Civic 1.860.000 TL 1.895.000 TL Civic Type-R 4.255.000 TL 4.255.000 TL Jazz 1.370.000 TL 1.410.000 TL HR-V 1.750.000 TL 1.800.000 TL ZR-V 2.955.000 TL 2.955.000 TL CR-V 3.722.000 TL 3.910.000 TL

City fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L VTEC, Benzinli Executive, Otomatik 1.332.000 TL

Civic fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli Elegance+, Otomatik 1.895.000 TL 1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli Executive+, Otomatik 1.995.000 TL 1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli Elegance+, Otomatik 1.895.000 TL 1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli Executive+, Otomatik 1.995.000 TL

Civic Type-R fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0L VTEC Turbo, Benzinli Type-R, Manuel 4.255.000 TL

Jazz fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit Elegance, Otomatik 1.410.000 TL 1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit Crosstar, Otomatik 1.490.000 TL

HR-V fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L e:HEV, Hibrit Elegance, Otomatik 1.800.000 TL 1.5L e:HEV, Hibrit Advance, Otomatik 1.920.000 TL 1.5L e:HEV, Hibrit Style+, Otomatik 2.120.000 TL

ZR-V fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0 L e:HEV, Hibrit Advance, Otomatik 2.955.000 TL

Yeni CR-V fiyatları - Kasım 2024