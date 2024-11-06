Çoğu Honda Otomobile Zam Geldi: İşte Güncel Fiyat Listesi

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Honda'nın kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi paylaşıldı. Marka bu ay da zam yapma yoluna gitti. İşte güncel fiyatlar...

Türkiye'de sıkı bir hayran kitlesine sahip olan Japon otomotiv devi Honda, Kasım 2024 güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay da bazı modellere zam yaptı. Civic, 2 milyon TL'ye merdiven dayamış durumda.

Peki Honda'nın güncel sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Bu haberimizde, Honda Kasım 2024 sıfır otomobil fiyat listesine bakacağız. Listenin resmî siteden temin edildiğini ve aylık güncelleneceğini belirtelim.

Honda fiyatları - Kasım 2024

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı
City 1.332.000 TL 1.332.000 TL
Civic 1.860.000 TL 1.895.000 TL
Civic Type-R 4.255.000 TL 4.255.000 TL
Jazz 1.370.000 TL 1.410.000 TL
HR-V 1.750.000 TL 1.800.000 TL
ZR-V 2.955.000 TL 2.955.000 TL
CR-V 3.722.000 TL 3.910.000 TL

City fiyatları - Kasım 2024

Honda City

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L VTEC, Benzinli Executive, Otomatik 1.332.000 TL

Civic fiyatları - Kasım 2024

Honda Civic

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli Elegance+, Otomatik 1.895.000 TL
1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli Executive+, Otomatik 1.995.000 TL
1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli Elegance+, Otomatik 1.895.000 TL
1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli Executive+, Otomatik 1.995.000 TL

Civic Type-R fiyatları - Kasım 2024

Honda Civic Type-R fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
2.0L VTEC Turbo, Benzinli Type-R, Manuel 4.255.000 TL

Jazz fiyatları - Kasım 2024

Honda Jazz fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit Elegance, Otomatik 1.410.000 TL
1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit Crosstar, Otomatik 1.490.000 TL

HR-V fiyatları - Kasım 2024

Honda HR-V

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L e:HEV, Hibrit Elegance, Otomatik 1.800.000 TL
1.5L e:HEV, Hibrit Advance, Otomatik 1.920.000 TL
1.5L e:HEV, Hibrit Style+, Otomatik 2.120.000 TL

ZR-V fiyatları - Kasım 2024

Honda ZR-V

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
2.0 L e:HEV, Hibrit  Advance, Otomatik 2.955.000 TL

Yeni CR-V fiyatları - Kasım 2024

Honda C-RV fiyatları

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
2.0 L e:HEV, Hibrit  Advance, Otomatik 3.910.000 TL
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