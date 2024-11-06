Türkiye'de sıkı bir hayran kitlesine sahip olan Japon otomotiv devi Honda, Kasım 2024 güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay da bazı modellere zam yaptı. Civic, 2 milyon TL'ye merdiven dayamış durumda.
Peki Honda'nın güncel sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Bu haberimizde, Honda Kasım 2024 sıfır otomobil fiyat listesine bakacağız. Listenin resmî siteden temin edildiğini ve aylık güncelleneceğini belirtelim.
Honda fiyatları - Kasım 2024
|Model
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|City
|1.332.000 TL
|1.332.000 TL
|Civic
|1.860.000 TL
|1.895.000 TL
|Civic Type-R
|4.255.000 TL
|4.255.000 TL
|Jazz
|1.370.000 TL
|1.410.000 TL
|HR-V
|1.750.000 TL
|1.800.000 TL
|ZR-V
|2.955.000 TL
|2.955.000 TL
|CR-V
|3.722.000 TL
|3.910.000 TL
City fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L VTEC, Benzinli
|Executive, Otomatik
|1.332.000 TL
Civic fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli
|Elegance+, Otomatik
|1.895.000 TL
|1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli
|Executive+, Otomatik
|1.995.000 TL
|1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli
|Elegance+, Otomatik
|1.895.000 TL
|1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli
|Executive+, Otomatik
|1.995.000 TL
Civic Type-R fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|2.0L VTEC Turbo, Benzinli
|Type-R, Manuel
|4.255.000 TL
Jazz fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit
|Elegance, Otomatik
|1.410.000 TL
|1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit
|Crosstar, Otomatik
|1.490.000 TL
HR-V fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L e:HEV, Hibrit
|Elegance, Otomatik
|1.800.000 TL
|1.5L e:HEV, Hibrit
|Advance, Otomatik
|1.920.000 TL
|1.5L e:HEV, Hibrit
|Style+, Otomatik
|2.120.000 TL
ZR-V fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|2.0 L e:HEV, Hibrit
|Advance, Otomatik
|2.955.000 TL
Yeni CR-V fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|2.0 L e:HEV, Hibrit
|Advance, Otomatik
|3.910.000 TL