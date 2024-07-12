HONOR, Samsung'a Galaxy Z Fold6 Üzerinden Sataştı

HONOR, Magic V2 isimli katlanabilir ekranlı telefonu üzerinden Samsung'a sataştı. Şirket, kendi telefonunun inceliği ile Galaxy Z Fold6'nın inceliğine dem vurdu.

Çinli teknoloji firması HONOR'dan akıllı telefon sektörünü kızıştıracak bir hamle geldi. Resmî hesaplarından bir paylaşım yapan HONOR, geçtiğimiz günlerde düzenlediği Galaxy Z Fold6'yı duyuran Samsung'a sataştı.

Samsung Galaxy Z Fold6, tasarım açısından Galaxy Z Fold5 ile hemen hemen aynı. Ancak yeni model, öncekine göre 14 gram daha hafif ve 1,2 mm daha ince bir yapıya sahip. Tabii Samsung, bunu bir reklam malzemesi olarak kullandı. İşte HONOR da tam olarak buna atıfta bulundu.

İşte HONOR'un sosyal medyada yaptığı o paylaşım

HONOR'un resmî sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Samsung Galaxy Z Fold6 için tam olarak şu ifadeye veriliyor: "Daha ince tasarım. Ancak en incesi değil." HONOR, bu ifadeleri kullanırken kendi katlanabilir ekranlı telefonu Magic V2'ye dem vuruyor. HONOR Magic V2, piyasaya sürülmüş en ince katlanabilir ekranlı telefon olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Samsung Galaxy Z Fold6 özellikleri ve fiyatı için:

Hemen teknik detaylara da değinelim. Samsung Galaxy Z Fold6, katlı hâldeyken 12,1 milimetre. Açık hâle geldiği zaman ise 5,6 milimetre. HONOR Magic V2 ise katlı hâldeyken 9,9 milimetre. Telefonun açık hâldeki kalınlığı ise 4,7 milimetre olarak açıklanmıştı.

Samsung Galaxy Z Fold6 ve Galaxy Z Flip6 için hazırladığımız ön inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz