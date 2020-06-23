Honor X10 Max, 7,09 İnçlik RGBW Bir Ekrana Sahip Olacak

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin alt markası Honor’ın kısa süre sonra çıkaracağı X10 Max’in ekranında RGBW matrisi kullanıldığı belli oldu. Telefonun ekranı, bu sayede parlak güneş ışığına rağmen okunabilirliğini sürdürüyor.

Huawei’nin alt markası Honor’ın X10 Max adını verdiği modeli 2 Temmuz’da kullanıcılara tanıtılacak. Çıkışına sadece birkaç hafta kalan cihazın özelliklerinin büyük bir kısmı hâlihazırda TENAA’da ortaya çıkmıştı.

Honor X10 Max’e dair TENAA’da ortaya çıkan donanım bilgileri arasında ekranla ilgili bir özellik yer almıyordu. Bugün Creator Studio isimli bir YouTube kanalı tarafından paylaşılan videoda bu özellik de tanıtıldı.

Honor X10 Max'in RGBW ekranı:

Yukarıdan izleyebileceğiniz 30 saniyeden kısa süren videodaki test, Tayvan’da bulunan Tropic of Cancer Marker Park’ta, güneş tam olarak en tepedeyken gerçekleştirildi. Güneş ışınlarından gelen tüm o parlaklığa rağmen X10 Max’in 7,09 inçlik ekranı okunabilir şekilde kalmaya devam etti.

Peki ekranın parlak ışıkta dahi okunaklı kalmasını sağlayan şey ne? Ekranın bu performansı göstermesini sağlayan şey RGBW (Kırmızı, Yeşil, Mavi, Beyaz) matrisini kullanıyor olması. Yani her piksel, beyaz bir alt piksele sahip. Aslında bu teknoloji daha önce de kullanılmıştı ve standart LCD’lerden daha parlak ekranlar sunmuştu ancak görüntü kalitesi konusunda sorunlar yaşanmıştı.

X10 Max’te kullanıcılara sunulacak olan bu ekstra parlaklık, beyaz alt pikseldeki daha fazla ışığın geçmesine izin veren renk filtresinin kaldırılması sayesinde bataryada ekstra tüketime sahip olmayacak ki bu arada telefonun da 5.000 mAh gibi oldukça etkileyici bir bataryaya sahip olacağını da söyleyelim.

Bunlara ek olarak videodan telefonda kullanılan kameralara dair de bazı özellikleri görmüş olduk. Telefonun arka tarafında yer alan ana kamera 48 MP değerinde olacak ve ona 2 MP’lik muhtemelen derinlik sensörü olan ikinci bir kamera eşlik edecek. Telefonun ön tarafındaysa bir çentiğin içerisinde konumlandırılmış olan 8 MP’lik selfie kamerası bulunacak.