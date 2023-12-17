Orta sınıfın en iddialı modellerinden olacak HONOR X8b, birbirinden dikkat çekici özellikleriyle Suudi Arabistan'da tanıtıldı.

Geçtiğimiz aylarda Play 8T modeliyle bizleri buluşturan HONOR, şimdiyse orta sınıfta oldukça iddialı olacak yeni X8b modelini görücüye çıkardı. Birbirinden farklı özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bu cihazın hangi pazarlarda satışa sunulacağı henüz belli olmasa da aşağı yukarı fiyatını biliyoruz.

Telefonun kendisine dönecek olursak, iPhone modellerini andıran köşeli tasarım, kamera düzeni ve Dinamik Ada’nın işlevselliğini kullanan Magic Capsule, ilk bakışta göze çarpan yönleri oluyor. Gerisine de birlikte bakalım.

AMOLED ekranla geliyor.

6,7 inç boyutunda, AMOLED panelli ve 2412 x 1080 Full HD+ çözünürlüklü ekranla gelen X8b, bu ekranda 90 Hz tazeleme hızı sunuyor. 2000 nit’e kadar erişebilen parlaklık seviyesi de dışarıda kullanımı kolay kılacaktır. Kapsül şeklindeki çentiğinde ön kamerasını barındıran cihaz, aynı çentik yoluyla bildirimleri de sunuyor.

Kamera demişken, ön kameranın 50 MP çözünürlük ve soft-LED flaş desteği sunduğunu da belirtelim. Arka tarafta ise 108 MP değerindeki ana kameramız, 5 megapiksel değerindeki ultra geniş açılı kameramız, ve 2 MP değerinde makro lensi yer alıyor. Çift SIM desteğiyle gelen cihazda 4G VoLTE desteği de var. Parmak izi okuyucusu ise yan tarafa yerleştirilmiş.

Batarya tarafında ise 4500 mAh değerinde bir kapasite sunuluyor ve bunu, 35W değerindeki adaptörle şarj edebiliyoruz.

Gece yarısı siyahı, titanyum gümüş rengi ve göz alıcı yeşil renkleriyle karşımıza gelen X8b, en başta Suudi Arabistan’da satışa sunuluyor. Başlangıç fiyatı ise şu an için yaklaşık 240 dolar.

HONOR X8b’nin özellikleri:

Ekran 6,7 inç AMOLED, 90 Hz, Full HD+, 2000 nit parlaklık Ön kamera 50 MP, sof-LED flaş Arka kamera 108 MP + 5 MP + 2 MP İşlemci Qualcomm Snapdragon 680 RAM 8 GB Depolama 128/256/512 GB Bağlantı 4G VoLTE, Bluetooth 5.0, Çift SIM, USB-C Yazılım Android 13 + MagicOS 7.2 Renk seçenekleri Siyah, Titanyum Gümüş, Yeşil Batarya 4500 mAH, 35W hızlı şarj destekli

HONOR X8b’nin donanım seçenekleri: