Deri-Metal Tasarımlı Huawei Y6 Pro 2019 - Özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, Y serisinin en yeni modeli olan Huawei Y6 Pro 2019’u resmi olarak tanıttı. Huawei’nin açıklamasına göre Y6 Pro 2019, deri arka panel tasarımına sahip ilk damla çentikli akıllı telefon olma özelliğine sahip.
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Huawei, cihazın hangi işlemciden güç aldığını açıklamadı fakat 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı, cihazın giriş seviye bir model olduğunu gösteriyor. Yine de damla çentikli tasarım, giriş seviye bir model için yüksek ekran/gövde oranı sunuyor.
Huawei Y6 Pro 2019 Özellikler
- 3GB RAM, 32GB depolama
- 6.09 inç (1520 x 720 piksel) HD+ ekran
- 13 MP arka kamera
- 8 MP ön kamera
- Android 8.1 Oreo işletim sistemi
- 3.000mAh batarya
Kahverengi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan Huawei Y6 Pro 2019’un satış tarihi ve fiyatı da henüz açıklanmış değil. Ancak cihazın Şubat’ın ilk günlerinde satışa sunulması muhtemel.