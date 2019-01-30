Deri-Metal Tasarımlı Huawei Y6 Pro 2019 - Özellikleri

Deri arka panel tasarımı, yüksek ekran/gövde oranı ve metal çerçeveleri ile oldukça farklı bir tasarım anlayışı sunan Huawei Y6 Pro 2019 tanıtıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, Y serisinin en yeni modeli olan Huawei Y6 Pro 2019’u resmi olarak tanıttı. Huawei’nin açıklamasına göre Y6 Pro 2019, deri arka panel tasarımına sahip ilk damla çentikli akıllı telefon olma özelliğine sahip.

Huawei, cihazın hangi işlemciden güç aldığını açıklamadı fakat 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı, cihazın giriş seviye bir model olduğunu gösteriyor. Yine de damla çentikli tasarım, giriş seviye bir model için yüksek ekran/gövde oranı sunuyor.

Huawei Y6 Pro 2019 Özellikler

3GB RAM, 32GB depolama

6.09 inç (1520 x 720 piksel) HD+ ekran

13 MP arka kamera

8 MP ön kamera

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

3.000mAh batarya

Kahverengi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan Huawei Y6 Pro 2019’un satış tarihi ve fiyatı da henüz açıklanmış değil. Ancak cihazın Şubat’ın ilk günlerinde satışa sunulması muhtemel.