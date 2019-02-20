Huawei Yöneticisi, P30 Pro'nun İlk Kamera Örneğini Paylaştı

Huawei’nin Tüketici İş Grubu CEO'su, Weibo'da paylaştığı fotoğraf ile P30 Pro'nun dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacağını doğruladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin Tüketici İş Grubu CEO olan Yu Chengdong (Richard Yu), kişisel Weibo hesabı üzerinden dikkat çekici bir fotoğraf paylaştı. Lantern Festival sırasında çekilen Ay fotoğrafını ilginç kılan şey, fotoğrafın hangi cihaz ile çekildiği.

Fotoğrafın sol altında açık bir şekilde HUAWEI *** Pro Leica QU** CAMERA yazıyor. Yazıda küçük bir sansür bulunsa da fotoğrafın hangi akıllı telefon ve hangi kamera ile çekildiğini tahmin etmek çok da zor değil.

Fotoğraftaki ilk sansür, HUAWEI Mate 20 Pro yazılamayacak kadar küçük. Dolayısı ile fotoğrafın Huawei P30 Pro ile çekildiğini söyleyebiliriz. Ayrıca ikinci sansürde de Leica QUAD CAMERA yani Leica Dörtlü Kamera yazdığını söylemek hiç de zor değil.

Huawei, P20 Pro ve Mate 20 Pro modelleri ile akıllı telefon pazarının en iyi kamera performanslarından birini sunmayı başarmıştı. Bu paylaşımdan anladığımız kadarı ile P30 Pro, Huawei’nin yakalamış olduğu başarıyı daha da ileri taşıyacak.