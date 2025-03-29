Sıra dışı birçok reklam kampanyası gördük ama Ikea’nınki bu kategoride resmen başka yere taşındı. “Hedef kitleyle doğrudan nasıl bağ kurulur?” diye üstüne epey düşünmüş olmalılar ki nokta atışıyla çarpıcı bir reklam ortaya çıkmış. Merak ediyorsanız başlıyoruz!

Bir dergi sayfası açıyorsunuz, karşınıza çıkan reklam size üzerinize idrarınızı damlatmanız hâlinde hayatınızın değişeceğini söylüyor. Kadınlar için geçerli olduğunu belirtelim tabii ki.

Kadın ve idrar deyince ne olduğunu anlamışsınızdır. Evet, gebelik testi. Hadi bakalım detayları nelermiş.

İsveçli mobilya devi Ikea’dan pazarlama dünyasında çığır açan bir kampanya.

Yıllar önce Ikea, İsveç’in popüler kadın dergilerinden Amelia’ya bir reklam çıktı. Okuyuculara alışılmışın dışında deneyim sunan reklamın alt kısmında yer alan özel şerit, aslında bir gebelik testiydi.

Kadınlardan, tıpkı evde kullanılan gebelik testlerinde olduğu gibi şeride idrarlarını damlatmaları isteniyordu. Eğer test pozitif çıkarsa reklamda belirtilen bebek karyolasında özel indirim beliriyordu.

Hedef kitleyle doğrudan nasıl etkileşim kurulur?

Yenilikçi fikir, IKEA'nın yaratıcı ajansı Åkestam Holst ve medikal teknoloji şirketi Mercene Labs iş birliğiyle hayata geçirildi. Mercene Labs, gebelik hormonuna (hCG) tepki veren ve renk değişikliği sağlayan özel bir yüzey aktif madde geliştirdi. Bu sayede reklamın alt kısmındaki şerit, idrarla temas ettiğinde tıpkı bir gebelik testi gibi çalışıyordu.

Kampanya hem reklamcılık hem de tüketici deneyimi açısından büyük yankı uyandırdı. Ikea, sıra dışı yöntemle hedef kitlesi olan anne adaylarına doğrudan ulaşmayı başardı.

Ayrıca markanın aile dostu ve yenilikçi imajını da pekiştirdi. Reklam, sosyal medyada geniş çapta paylaşıldı ve birçok kişi tarafından konuşuldu.

Bu tür bir reklamın bazı tartışmalara yol açması kaçınılmazdı.

Bazı kesimler, bir dergi reklamında gebelik testi yapılmasının hijyen ve mahremiyet açısından sorgulanabilir olduğunu dile getirdi. Diğer yandan ise birçok kişi bu yaratıcı yaklaşımı takdir etti ve pazarlama dünyasında cesur bir adım olarak değerlendirdi.

Sonuç olarak Ikea'nın annelere özel gebelik testi reklam kampanyası, pazarlama dünyasında akıllara kazındı. Markaların hedef kitlesiyle daha derin ve anlamlı bağ kurmasına en güzel örneklerden de biri oldu.

Siz reklamı nasıl buldunuz?

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