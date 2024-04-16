Güçlü bir espor ve oyun ekosistemi oluşturmayı amaçlayan Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi'deki espor adasına milyar dolarlık yatırım yapacak.

Ekonomisini petrolden uzaklaşıp spor etkinlikleri, teknoloji ve turizm üzerine çeşitlendiren Birleşik Arap Emirlikleri, yeni bir yatırımla birlikte espor alanında da önemli bir merkez hâline gelmeyi amaçlıyor. Abu Dabi'de yeni bir oyun adası projesi üzerinde çalışan True Gamers, konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

True Gamers'ın resmî açıklamasına göre firma, proje için 280 milyon dolar daha harcayacak. Bu durumda da projenin toplam maliyeti 1 milyar doların üzerine çıkmış olacak. Bu rakam ne kadar büyük olsa da True Gamers'in projesi için "makul" bile kalmış olabilir.

Oyun, AR-GE ve turizm bir arada olacak

İlk olarak bir özel ada alarak işe başlayacak olan True Gamers, sonrasında bu adada turistleri çekecek çeşitli atraksiyonlar geliştirecek. Örneğin PUBG hayranları, adaya paraşütle bırakılabilecekler. Adada benzer başka etkinlikler de olacak. Bu etkinliklerin dışında biri dijital teknoloji ve inovasyon ofisleri barındıran diğeri ise otel olarak hizmet verecek iki gökdelen bulunacak.

Adada profesyonel oyuncular için üst seviye antrenman tesisleri ve büyük etkinliklerin yapılabileceği etkinlik alanları bulunacak. Buna ek olarak, influencerlar ve oyun geliştiriciler için ayrılmış üretim alanları da adada yer alacak. Adada bir de oyun konseptli lüks otel bulunacak.

True Gamers tarafından proje için seçilen ada olan Al Raha, Formula 1, DP World Tour Golf Turnuvası, UFC mücadeleleri ve NBA gösteri maçları gibi etkinliklere de ev sahipliği yapan turistik Yas adasının da karşısında yer alacak.