Insta360, DJI Osmo Pocket 4P’ye rakip olarak geliştirdiği Luna Ultra taşınabilir gimbal kamerasını tanıttı. İşte özellikleri.

Kamera konusunda en çok öne çıkan firmalardan biri şüphesiz Insta360’dır. Şimdi ise şirket, uzun zamandır beklenen Luna Ultra modelini gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen tanıttı. Bu cihaz, DJI’ın yakın zamanda duyurduğu Osmo Pocket 4P kamerasına dişli bir rakip olarak geliyor.

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Insta360’ı elde taşınabilir gimbal kamera segmentine sokan Luna Ultra modeli, kamera konusunda öne çıkan bir firma olan Leica ortaklığında geliştirildi. Vlog çekimlere odaklanan bir model olarak geliyor.

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Karşınızda Insta360 Luna Ultra

Cihazda f/1.8 diyafram açıklığına ve 20 mm eşdeğer odak uzaklığına sahip 1 inçlik ana sensör bulunuyor. Ayrıca f/2.0 diyafram açıklığı ve 60 mm eşdeğer odak uzaklığı, 3 kata kadar optik zoom, 6 kata kadar kayıpsız zoom ve 12 kata kadar dijital zoom yapabilen bir telefoto kamerası da var.

Luna Ultra modelinin en dikkat çeken özelliklerinden biri de 2 inçlik dokunmatik bir OLED ekranla gelmesi. Bu ekran, uzaktan monitör veya kontrol cihazı olarak kullanılabiliyor. 20 metreye kadar mesafeden HD çözünürlükte çekim yapmaya imkân tanıyor. Buna ek olarak dikey ve yatay formatların ikisine de uygun çalışabiliyor.

Firmanın aktardığına göre cihaz, 4 saate kadar kullanım sunabilen 1550 mAh’lik bataryaya sahip. Bunlar dışında Deep Track 5.0, 3 eksenli mekanik stabilizasyon, 8K çözünürlükte 30 FPS, 4K çözünürlükte 120 FPS videolar çekebiliyor. Ağır çekimlerde ise 4K 240 FPS video kaydı alabiliyor. UltraPhoto modunda 37 MP'ye kadar fotoğraf ve 200 MP çözünürlüğe kadar panoramik çekimler sunan Luna Ultra, 10 bit video kaydı ve Dolby Vision ile de geliyor.

Siyah ve beyaz renklerle sunulacak Insta360 Luna Ultra modelinin diğer özellikleri arasında 47 GB dahili depolama alanı, 4 mikrofonlu yapı, 1 TB’a kadar microSD desteği, Wi-Fi 6 var. Cihaz, 769,99 dolara satılacak.