Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Insta360, DJI Osmo Pocket 4P Rakibi Kamerası Luna Ultra’yı Tanıttı: Çok İddialı Özelliklerle Geliyor

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Insta360, DJI Osmo Pocket 4P’ye rakip olarak geliştirdiği Luna Ultra taşınabilir gimbal kamerasını tanıttı. İşte özellikleri.

Insta360, DJI Osmo Pocket 4P Rakibi Kamerası Luna Ultra’yı Tanıttı: Çok İddialı Özelliklerle Geliyor
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Kamera konusunda en çok öne çıkan firmalardan biri şüphesiz Insta360’dır. Şimdi ise şirket, uzun zamandır beklenen Luna Ultra modelini gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen tanıttı. Bu cihaz, DJI’ın yakın zamanda duyurduğu Osmo Pocket 4P kamerasına dişli bir rakip olarak geliyor.

Insta360’ı elde taşınabilir gimbal kamera segmentine sokan Luna Ultra modeli, kamera konusunda öne çıkan bir firma olan Leica ortaklığında geliştirildi. Vlog çekimlere odaklanan bir model olarak geliyor.

İçerikten Görseller

Insta360, DJI Osmo Pocket 4P Rakibi Kamerası Luna Ultra’yı Tanıttı: Çok İddialı Özelliklerle Geliyor
luna1
luna2
luna3

Karşınızda Insta360 Luna Ultra

luna1

Cihazda f/1.8 diyafram açıklığına ve 20 mm eşdeğer odak uzaklığına sahip 1 inçlik ana sensör bulunuyor. Ayrıca f/2.0 diyafram açıklığı ve 60 mm eşdeğer odak uzaklığı, 3 kata kadar optik zoom, 6 kata kadar kayıpsız zoom ve 12 kata kadar dijital zoom yapabilen bir telefoto kamerası da var.

luna2

Luna Ultra modelinin en dikkat çeken özelliklerinden biri de 2 inçlik dokunmatik bir OLED ekranla gelmesi. Bu ekran, uzaktan monitör veya kontrol cihazı olarak kullanılabiliyor. 20 metreye kadar mesafeden HD çözünürlükte çekim yapmaya imkân tanıyor. Buna ek olarak dikey ve yatay formatların ikisine de uygun çalışabiliyor.

luna3

Firmanın aktardığına göre cihaz, 4 saate kadar kullanım sunabilen 1550 mAh’lik bataryaya sahip. Bunlar dışında Deep Track 5.0, 3 eksenli mekanik stabilizasyon, 8K çözünürlükte 30 FPS, 4K çözünürlükte 120 FPS videolar çekebiliyor. Ağır çekimlerde ise 4K 240 FPS video kaydı alabiliyor. UltraPhoto modunda 37 MP'ye kadar fotoğraf ve 200 MP çözünürlüğe kadar panoramik çekimler sunan Luna Ultra, 10 bit video kaydı ve Dolby Vision ile de geliyor.

Siyah ve beyaz renklerle sunulacak Insta360 Luna Ultra modelinin diğer özellikleri arasında 47 GB dahili depolama alanı, 4 mikrofonlu yapı, 1 TB’a kadar microSD desteği, Wi-Fi 6 var. Cihaz, 769,99 dolara satılacak.

Otokoç 2. El ile tek tıkla aracının değerini öğrenmek için tıkla!

Otokoç 2. El ile tek tıkla aracının değerini öğrenmek için tıkla!

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

Bilim Kurgu Filmlerini Aratmayan Dünyanın İlk Linux Akıllı Gözlüğü Monako Glass Tanıtıldı

Bilim Kurgu Filmlerini Aratmayan Dünyanın İlk Linux Akıllı Gözlüğü Monako Glass Tanıtıldı

Samsung Akıllı Saatlere Kullanıcıların Çok İşine Yarayacak Yepyeni Yapay Zekâ Destekli Özellikler Geliyor

Samsung Akıllı Saatlere Kullanıcıların Çok İşine Yarayacak Yepyeni Yapay Zekâ Destekli Özellikler Geliyor

AirPods Kullanıcılarının Yıllardır Beklediği Özellik Duyuruldu: Ekolayzer

AirPods Kullanıcılarının Yıllardır Beklediği Özellik Duyuruldu: Ekolayzer

75 İnç 4K TCL Televizyonu Kaçırmayın! BİM'de Bu Hafta Uygun Fiyata Satılacak Teknolojik Ürünler

75 İnç 4K TCL Televizyonu Kaçırmayın! BİM'de Bu Hafta Uygun Fiyata Satılacak Teknolojik Ürünler

Xiaomi, Bu Sıcak Günlerde Herkese İlaç Gibi Gelecek Sudan Ucuz El Vantilatörü Tanıttı

Xiaomi, Bu Sıcak Günlerde Herkese İlaç Gibi Gelecek Sudan Ucuz El Vantilatörü Tanıttı

TCL 2026 SQD-Mini LED TV serisi Türkiye’de: İşte Fiyatları

TCL 2026 SQD-Mini LED TV serisi Türkiye’de: İşte Fiyatları

EKG Ölçümü Yapabilen Akıllı Saat ASUS VivoWatch 6 Plus Duyuruldu

EKG Ölçümü Yapabilen Akıllı Saat ASUS VivoWatch 6 Plus Duyuruldu

Huawei’den Oyuncu Monitörü Gibi Televizyon: 4K, Mini LED, 288 Hz Yenileme Hızı

Huawei’den Oyuncu Monitörü Gibi Televizyon: 4K, Mini LED, 288 Hz Yenileme Hızı

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'deki BYD Sahiplerinden Fabrika Açıklamasının Ardından Manifesto: 'Yüzümüze Nasıl Bakacaksınız?'

Türkiye'deki BYD Sahiplerinden Fabrika Açıklamasının Ardından Manifesto: 'Yüzümüze Nasıl Bakacaksınız?'

BYD Türkiye Distribütörü Açıkladı: BYD Türkiye Fabrikası İptal mi Oldu?

BYD Türkiye Distribütörü Açıkladı: BYD Türkiye Fabrikası İptal mi Oldu?

iOS 27 Resmî Duvar Kâğıtları Paylaşıldı (Telefonunuzu Önden Hazırlayın)

iOS 27 Resmî Duvar Kâğıtları Paylaşıldı (Telefonunuzu Önden Hazırlayın)

Yılın En Çok Beklenen Telefonu iPhone 18 Ne Zaman Çıkacak?

Yılın En Çok Beklenen Telefonu iPhone 18 Ne Zaman Çıkacak?

Gemini Çöktü mü? Gemini'de Yeni Sohbet Başlatılamıyor!

Gemini Çöktü mü? Gemini'de Yeni Sohbet Başlatılamıyor!

Battlefield 6 Ücretsiz Oldu (Nasıl Oynayabileceğinizi Adım Adım Anlattık)

Battlefield 6 Ücretsiz Oldu (Nasıl Oynayabileceğinizi Adım Adım Anlattık)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com