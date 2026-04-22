Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

E-Ink Ekranla Gelen Kablosuz Mikrofon Insta360 Mic Pro Tanıtıldı

Insta360, kablosuz mikrofon alanında çok iddialı olacak Mic Pro isimli yeni mikrofonunu tanıttı. Cihaz, özelleştirilebilir E-Ink ekran ile geliyor.

Gökay Uyan

Kameralarıyla dünya çapında çok sevilen bir marka olmayı başaran Insta360, sadece kameralar değil farklı kategorilerden ürünleriyle de karşımıza çıkıyordu. Mikrofonlar da bunlardan biriydi. Şimdi ise şirket, oldukça ilginç bir ürün olan Mic Pro isimli yeni kablosuz mikrofonunu tanıttı.

ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen NAB Show 2026 kapsamında sergilenen Insta360 Mic Pro modeli geçen yılki Mic Air’e kıyasla çok daha farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Öyle ki bu modelde tasarımdan teknik detaylara kadar her şeye çok önem verilmiş.

E-Ink ekranlı mikrofon Insta360 Mic Pro!

İlk dikkat çeken şey tasarımı diyebiliriz. Her vericinin önünde yuvarlak, renkli bir E-Ink ekran bulunuyor ve bu ekranı logolar, metinler, emojiler, hatta fotoğraflarla bile özelleştirebiliyorsunuz. Böylece kamerada nasıl görüneceğine siz karar verebiliyorsunuz, illa mikrofonu saklamanıza gerek kalmıyor. E-Ink olması sayesinde çok batarya harcamıyor, aydınlık ortamlarda bile net bir şekilde görülebiliyor.

Tasarıma ek olarak teknik olarak da iyileştirme var. Mic Pro, yerleşik bir NPU tarafından desteklenen yapay zekâ tabanlı gürültü azaltma özelliğine sahip üç mikrofonlu bir yapı kullanıyor. Ayrıca, kablosuz bağlantıda bir sorun olması durumunda yedek olarak görev yapan, vericiye entegre edilmiş yerleşik bir kayıt özelliği de var. Bu, profesyonel seviye mikrofonlar için artık oldukça standart bir özellik olsa da çok önemli.

Mic Pro, uyumlu Insta360 kameralara doğrudan bağlantıyı desteklediği için bazı durumlarda kullanıcının alıcıya bile ihtiyacı olmayacak. Bu, özellikle gimbal kullanıyorsanız veya çok hareket ediyorsanız, hızlı çekimler için işinizi kolaylaştıracak demek. Cihazın pil ömrü, fiyatı ve diğer teknik detayları henüz açıklanmadı. 2026’nın sonlarına doğru piyasaya sürüleceği aktarılmış.

DJI Osmo Pocket 4 Tanıtıldı: 4K 240 FPS Video, 107 GB Depolama DJI Osmo Pocket 4 Tanıtıldı: 4K 240 FPS Video, 107 GB Depolama

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

A101, Bu Hafta Normalden 7 Bin TL Daha Ucuza 50 İnç QLED 4K Samsung TV Satacak

A101, Bu Hafta Normalden 7 Bin TL Daha Ucuza 50 İnç QLED 4K Samsung TV Satacak

Sinema Salonlarının Yeniden Dolmasını Sağlayacak Ekran: Samsung, 14 Metrelik Yeni Sinema Ekranını Tanıttı!

Sinema Salonlarının Yeniden Dolmasını Sağlayacak Ekran: Samsung, 14 Metrelik Yeni Sinema Ekranını Tanıttı!

DJI Osmo Pocket 4 Tanıtıldı: 4K 240 FPS Video, 107 GB Depolama

DJI Osmo Pocket 4 Tanıtıldı: 4K 240 FPS Video, 107 GB Depolama

Skoda, Aktif Gürültü Engelleme Özelliğini Bile Delip Geçen Bisiklet Zili Duyurdu

Skoda, Aktif Gürültü Engelleme Özelliğini Bile Delip Geçen Bisiklet Zili Duyurdu

Meta Ray-Ban’e Rakip Geldi: Yeni Huawei AI Glasses Neler Sunuyor?

Meta Ray-Ban’e Rakip Geldi: Yeni Huawei AI Glasses Neler Sunuyor?

Apple, 2026'nın Kalanında 19 Yeni Ürün Daha Tanıtacak: İşte O Ürünler!

Apple, 2026'nın Kalanında 19 Yeni Ürün Daha Tanıtacak: İşte O Ürünler!

A101, Bu Hafta Normalden 7 Bin TL Daha Ucuza 50 İnç QLED 4K Samsung TV Satacak

A101, Bu Hafta Normalden 7 Bin TL Daha Ucuza 50 İnç QLED 4K Samsung TV Satacak

Beynimiz Yandı: 2. El Otomobil Fiyatları Arttı (Ama Aslında Düştü)

Beynimiz Yandı: 2. El Otomobil Fiyatları Arttı (Ama Aslında Düştü)

Avengers: Endgame, Çekilen Yeni Sahnelerle Yeniden Vizyona Girecek: Hikaye Doomsday'e Bağlanacak

Avengers: Endgame, Çekilen Yeni Sahnelerle Yeniden Vizyona Girecek: Hikaye Doomsday'e Bağlanacak

Yüksek KM’deki Bir Otomatik Vites Araba Nasıl Kullanılmalı?

Yüksek KM’deki Bir Otomatik Vites Araba Nasıl Kullanılmalı?

Yeni CS2 Güncellemesi Ortalığı Karıştırdı: FPS'ler Uçtu, Silah Bug'ı Kanser Etti

Yeni CS2 Güncellemesi Ortalığı Karıştırdı: FPS'ler Uçtu, Silah Bug'ı Kanser Etti

Assassin's Creed Black Flag Resynced Daha Tanıtılmadan Sızdı: İşte Ekran Görüntüleri ve Yeni Fragmandan Kısa Bir Kesit! [Video]

Assassin's Creed Black Flag Resynced Daha Tanıtılmadan Sızdı: İşte Ekran Görüntüleri ve Yeni Fragmandan Kısa Bir Kesit! [Video]

