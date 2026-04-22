Insta360, kablosuz mikrofon alanında çok iddialı olacak Mic Pro isimli yeni mikrofonunu tanıttı. Cihaz, özelleştirilebilir E-Ink ekran ile geliyor.

Kameralarıyla dünya çapında çok sevilen bir marka olmayı başaran Insta360, sadece kameralar değil farklı kategorilerden ürünleriyle de karşımıza çıkıyordu. Mikrofonlar da bunlardan biriydi. Şimdi ise şirket, oldukça ilginç bir ürün olan Mic Pro isimli yeni kablosuz mikrofonunu tanıttı.

ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen NAB Show 2026 kapsamında sergilenen Insta360 Mic Pro modeli geçen yılki Mic Air’e kıyasla çok daha farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Öyle ki bu modelde tasarımdan teknik detaylara kadar her şeye çok önem verilmiş.

E-Ink ekranlı mikrofon Insta360 Mic Pro!

İlk dikkat çeken şey tasarımı diyebiliriz. Her vericinin önünde yuvarlak, renkli bir E-Ink ekran bulunuyor ve bu ekranı logolar, metinler, emojiler, hatta fotoğraflarla bile özelleştirebiliyorsunuz. Böylece kamerada nasıl görüneceğine siz karar verebiliyorsunuz, illa mikrofonu saklamanıza gerek kalmıyor. E-Ink olması sayesinde çok batarya harcamıyor, aydınlık ortamlarda bile net bir şekilde görülebiliyor.

Tasarıma ek olarak teknik olarak da iyileştirme var. Mic Pro, yerleşik bir NPU tarafından desteklenen yapay zekâ tabanlı gürültü azaltma özelliğine sahip üç mikrofonlu bir yapı kullanıyor. Ayrıca, kablosuz bağlantıda bir sorun olması durumunda yedek olarak görev yapan, vericiye entegre edilmiş yerleşik bir kayıt özelliği de var. Bu, profesyonel seviye mikrofonlar için artık oldukça standart bir özellik olsa da çok önemli.

Mic Pro, uyumlu Insta360 kameralara doğrudan bağlantıyı desteklediği için bazı durumlarda kullanıcının alıcıya bile ihtiyacı olmayacak. Bu, özellikle gimbal kullanıyorsanız veya çok hareket ediyorsanız, hızlı çekimler için işinizi kolaylaştıracak demek. Cihazın pil ömrü, fiyatı ve diğer teknik detayları henüz açıklanmadı. 2026’nın sonlarına doğru piyasaya sürüleceği aktarılmış.