Eğer Instagram hesabınız çalındıysa veya şifrenizi unuttuysanız birkaç adımda geri almanız mümkün.

Diyelim ki Instagram hesabınızı bir başkası ele geçirdi ya da hesabınızdan yanlışlıkla çıkış yaptınız, şifrenizi unuttunuz tekrar girmek istiyorsunuz; çözümü var.

İçeriğimizde bahsedeceğimiz yalnızca 2 adımda Instagram hesabınızı tekrar kullanmaya başlayabilirsiniz.

Çalınan veya şifresi unutulan Instagram hesabı nasıl geri alınır?

Adım #1: Google’a “Instagram hack” yazın.

Google’a “Instagram hack” yazın. Adım #2: İlk çıkan linke tıklayın ve seçeneklerden en uygun olanı seçin.

Adım #1: Google’a “Instagram hack” yazın.

Çalınan ya da şifresini unuttuğunuz Instagram hesabınızı geri almak için önce Google’a “Instagram hack” sorgusunu girmeniz gerekiyor.

Adım #2: İlk çıkan linke tıklayın ve seçeneklerden en uygun olanı seçin.

Instagram’ın kendi sitesine/uygulamasına giden destek linkinde, karşınıza çeşitli seçenekler çıkacak. Buradan, hesabınıza neden erişemediğinizi seçin.

Size en uygun seçeneğe tıkladıktan sonra yönlendirilen adımları uygulayarak hesabınıza erişebilirsiniz. Mesela hesabınız başkası çaldıysa ilk seçeneğe tıklayın ve Instagram’ın yapmanızı istediği adımları tamamlayın. Sonucunda, hesabınıza ulaşacaksınız.

Instagram hesabınızı güvenli kullanmak için yapabilecekleriniz:

Instagram hesap kurtarma işlemi için uygulayabileceğiniz farklı yöntemler olsa da bazı sebeplerle erişilemeyen hesapların kurtarılamıyor olması son derece can sıkıcı. Bu nedenle hesap kurtarmayı düşünmeden önce bazı önlemler alabilirsiniz.

Eğer şifrenizi sık sık unutuyorsanız bir şifre yöneticisi uygulaması kullanabilirsiniz. Hesabınızın ele geçirilme ihtimalini en aza indirmek de yine sizin elinizde. Diğer sosyal medya hesaplarınızdan farklı, benzersiz, güçlü, uzun ve karmaşık bir şifre belirlerseniz kolay kolay hesabınız ele geçirilmeyecektir. İki faktörlü kimlik doğrulaması da hesabınızın ele geçirilme ihtimalini neredeyse ortadan kaldıracaktır. Şifrenizi güvenilir olmayan uygulama ve internet siteleri ile paylaşmayın.

Sizin için Instagram hesabınızı nasıl kurtarabileceğinizi ve güvenli kullanabileceğinizi anlattık. Fakat Instagram hesap kurtarma yöntemlerinin mucize yaratmadığını, yalnızca Instagram tarafından sunulan yöntemler olduğunu unutmayın.

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