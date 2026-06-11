Instagram, "Senin Algoritman" özelliğini ana akışa da getirdi. Böylece ilgi alanlarınıza göre akışınızı düzenleyebiliyorsunuz.

Instagram’ın “Senin Algoritman” özelliği, geçtiğimiz aralık ayında duyurulmuş, ocakta ise tüm dünyada kullanıma sunulmuştu. Bu özellik, kullanıcının keşfet ve Reels bölümlerinde neler görmek istediklerini seçmelerine imkân tanıyordu. Karşınıza çıkacak gönderileri ilgi alanınıza göre düzenleyebiliyordunuz.

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Özelleştirilmiş algoritma özelliği şimdiye kadar yalnızca Reels ve Keşfet bölümlerinden kullanılıyordu. Firma dün yaptığı açıklamayla artık her yere geldiğini açıkladı. Yani artık ana akışta da özelleştirilmiş akış kullanılabilecek.

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Ana sayfada akışı ilgi alanlarınıza göre ayarlayabileceksiniz

Özelliği kısaca açıklayalım. “Senin Algoritman”, kullanıcının ilgi alanlarını seçmesine ve gönderilerin buna göre karşısına çıkmasına olanak tanıyor. Böylece neyi daha çok, neyi daha az görmek istediğinizi seçebiliyorsunuz. Ayrıca gönderileri ve önerileri etkileyen konuların yapay zekâ tarafından hazırlanmış bir özeti de yer alıyor. Böylece algoritmanızı nelerin şekillendirdiğini görüyorsunuz. Karşınıza çıkan gönderilerde hangi ilgi alanınıza ait olduğunu gösteren bir etiket de bulunuyor.

Instagram’ın yeni özelliğini şu anda alt menüde bulunan ana akış, Reels ve Keşfet seçeneklerinin hepsinde görebilirsiniz. İlgi alanlarınızı Reels veya Keşfet bölümünde sağ üst köşede yer alan üç noktaya basıp seçebiliyorsunuz.