Bilinen bir tasarımcı, bugüne kadar çıkan sızıntıları ele alarak iOS 26'nın çok gerçekçi render görsellerini oluşturdu. Görseller, 9 Haziran'da tanıtılacak sürüme âdeta önden bir bakış atmamızı sağlıyor.

Apple, 9 Haziran 2025 günü geliştirici konferansı WWDC’nin bu yılki ayağını resmen başlatacak. O gün akşam 20.00’de büyük bir lansman düzenlendiğini de göreceğiz. Etkinlikte iPhone başta olmak üzere Apple cihazların işletim sistemleri gösterilecek. İddialara göre şirket, bu yıl isimlendirmede değişikliğe giderek yeni sürümlere yıl koyacak. Yani iOS 19 değil, iOS 26 göreceğiz.

iOS 26 hakkında şimdiye kadar birçok farklı sızıntı çıkmıştı. Tüm sızıntılar, bugüne kadarki en büyük güncellemelerden biri olacağını gösteriyordu. Bugün ise işletim sisteminin yeni sürümüne önden bir bakış atmamızı sağlayan bir gelişme yaşandı. Bilinen bir tasarımcı olan Sebastiaan de With, sızıntıları ele alarak iOS 26’nın muhtemel tasarımını içeren render’lar oluşturdu.

iOS 26 böyle gözükebilir:

Ortaya çıkan tüm bilgilere göre iOS 26’da tamamen yeni bir tasarım göreceğiz. Hatta yeniliklerin çok fazla olması nedeniyle iOS 7’den beri en büyük değişiklikler olacağı bile söyleniyor. Sürümün ana tasarımı, Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro’nun işletim sistemi visionOS’ten ilham alacak.

Tıpkı visionOS’te olduğu gibi yeni iOS sürümünde de yuvarlak uygulama logoları görmeye başlayacağız. Buna ek olarak cam benzeri, Aqua Mac’i andıran daha transparan bir görünüm de kazanacak. Bunun yanı sıra uygulamalarda gördüğümüz alt sekmeler, pil şeklinde çubuklar ile değiştirilecek. Ayrıca arayüzdeki birçok butonun da etrafının pil şeklinde kutularla sarılı olduğunu görebiliriz. Sebastiaan de With’in tasarımları da bunlardan ilham alıyor.

Aşağıdan Sebastiaan de With tarafından paylaşılan tüm render görsellere ulaşabilirsiniz. Eğer bir sürpriz olmazsa iOS’in yeni tasarımı buna çok benzer şekilde gelecek. iOS 26 hakkındaki detayları 9 Haziran günü öğreneceğiz. Bu tarihi beklerken ilginizi çekebilecek içeriklerimize göz atabilirsiniz.

iOS 26'nın muhtemel tasarımını gösteren diğer render görseller: