iPhone 12’nin En Güçlü 5 Android Rakibi

Akıllı telefon ve teknoloji dünyasının dev isimlerinden olan Apple, geçtiğimiz haftalarda iPhone 12 ailesini piyasaya sundu. Bazı noktalarıyla çok ilgi gören iPhone 12, bazı Android rakiplerine göre ise kağıt üzerinde geride kaldı. Bu rakiplerin başında Samsung Galaxy S20+, Huawei Mate 40 Pro ve OnePlus 8T geliyor.

Geçtiğimiz haftalarda teknoloji dünyasının gündemine oturan ve birçok farklı konuda hâlâ gündemin başrolü olan iPhone 12 serisi, 12 mini, 12, 12 Pro ve 12 Pro Max olarak 4 farklı modelle piyasaya giriş yaptı. Apple’ın 5G destekli ilk serisi olan iPhone 12, rakipleriyle kıyaslandığında 5G için geç kalmış sayılabilir.

5G’nin yanı sıra bazı Android işletim sistemine sahip rakiplerine göre kağıt üzerinde dezavantajları bulunan iPhone 12, kutu içeriğiyle de büyük bir kesimin tepkisini çekti. Apple, bu hamleyi çevreciliğe dayandırsa da serinin aynı segmentteki rakiplerinin kutu içeriklerinde herhangi bir eksilme görülmedi.

iPhone 12’ye rakip olabilecek en güçlü 5 Android akıllı telefon:

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20

OnePlus 8T

Huawei Mate 40 Pro

Google Pixel 5

Samsung Galaxy S20+:

Ekran: 6,7 inç Dinamik Amoled 2X, 120 Hz, HDR10+ ekran, Gorilla Glass 6

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865 (ABD) - Exynos 990 (Uluslararası)

RAM: 12 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 8K-24 FPS, 4K-30/60 FPS, 1080p-30/60/240 FPS, 720p-960 FPS 12 MP f/1,8 - Wide 64 MP f/2,0 - Telephoto 12 MP f/2,2 - Ultra Wide

Ön Kamera: 10 MP, f/2.2, 4K-30/60 FPS ve 1080p-30 FPS video

Batarya: 4.500 mAh

Bağlantı: 5G, Bluetooth 5,0, Wi-Fi 6

İşletim Sistemi: Android 10

Renkler: Kozmik Gri, Kozmik Mavi, Kozmik Siyah

Boyutlar: 161,9 x 73,7 x 7,8 mm

Ağırlık: 188 gram

Galaxy ailesinin S20 Ultra modeli S20+’tan daha güçlü olsa da fiyat kıyaslaması yapıldığında iPhone 12’nin alternatifi olarak karşımızda Galaxy S20+ çıkıyor. iPhone 12’ye göre daha büyük bir bataryaya sahip olan Galaxy S20+, 120 Hz’lik ekranıyla da iPhone 12’ye tam anlamıyla dişli bir rakip oluyor. iPhone 12’nin 60 Hz’lik bir ekranla karşımıza çıktığını hatırlatmakta fayda var.

Samsung Galaxy S20:

Ekran: 6,2 inç Dinamik Amoled 2X, 120 Hz, HDR10+ ekran, Gorilla Glass 6

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865 (ABD) - Exynos 990 (Uluslararası)

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 8K-24 FPS, 4K-30/60 FPS, 1080p-30/60/240 FPS, 720p-960 FPS 12 MP f/1,8 - Wide 64 MP f/2,0 - Telephoto 12 MP f/2,2 - Ultra Wide

Ön Kamera: 10 MP, f/2,2, 4K-30/60 FPS ve 1080p-30 FPS

Batarya: 4.000 mAh

Bağlantı: LTE, Bluetooth 5,0, Wi-Fi 6

İşletim Sistemi: Android 10

Renkler: Kozmik Gri, Kozmik Mavi, Kozmik Siyah

Boyutlar: 151,7 x 69,1 x 7,9 mm

Ağırlık: 163 gram

5G desteği bulunmasa da 120 Hz’lik ekranı ve gelişmiş kamera teknolojisiyle iPhone 12’ye rakip olabilen Galaxy S20, ağabeyi S20+’tan batarya ve RAM anlamında geride kalıyor. Yine de Galaxy S20, iPhone 12’nin Android rakipleri arasında yer alabilecek kadar güçlü bir akıllı telefon.

OnePlus 8T:

Ekran: 6,55 inç Fluid Amoled, 120 Hz, HDR10+ ekran, Gorilla Glass 5

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256

Arka Kamera: 4K-30/60 FPS, 1080p-30/60/240 FPS, Auto HDR 48 MP f/1,7 - Wide 16 MP f/2,2 - Ultra Wide 5 MP f/2,4 - Macro 2 MP f/2,4 - Depth / Alan derinliği

Ön Kamera: 16 MP, f/2.4, 1080p/30 FPS

Batarya: 4.500 mAh

Bağlantı: 5G, Bluetooth 5,1, Wi-Fi 6

İşletim Sistemi: Android 11

Renkler: Lunar Silver, Aquamarine Green

Boyutlar: 160,7 x 74,1 x 8,4 mm

Ağırlık: 188 gram

120 Hz’lik Fluid Amoled ekrana sahip olan OnePlus 8T, Snapdragon 865’ten güç alıyor. Snapdragon 865, iPhone 12’yi destekleyen A14 Bionic kadar güçlü olmasa da günümüzün en güçlü işlemcileri arasında yer alıyor. OnePlus 8T’nin Android 11 ile kutudan çıktığını da hatırlatmakta fayda var.

Huawei Mate 40 Pro:

Ekran: 6,76 inç OLED, 90 Hz, HDR10 ekran

İşlemci: Kirin 9000 5G

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 4K-30/60fps, 1080p-30/60/120/240/480 FPS, 720p-960 FPS, 720p-3840 FPS, HDR 50 MP f/1,9 - Wide 12 MP f/3,4 - Periscope Telephoto 20 MP f/1,8 - Ultra Wide

Ön Kamera: 13 MP, f/2.4, 1080p-30/60/240 FPS

Batarya: 4.400 mAh

Bağlantı: 5G, Bluetooth 5,2, Wi-Fi 6

İşletim Sistemi: Android 10

Renkler: Siyah, Gümüş Orman, Buz Beyazı

Boyutlar: 162,9 x 75,5 x 9,1 mm

Ağırlık: 212 gram

A14 Bionic ile başa baş rekabet edebilen Kirin 9000’den güç alan Mate 40 Pro, 66 W hızlı şarj desteği ve başarılı kamera donanımıyla adından söz ettiren Huawei modellerinden biri. Listemizdeki diğer akıllı telefonlarda 120 Hz’lik ekran bulunmasına karşın 90 Hz 6,76 inç ekranı bulunan Huawei Mate 40 Pro’nun 256 ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği bulunuyor.

Google Pixel 5:

Ekran: 6,0 inç OLED, 90 Hz, HDR10+ ekran, Gorilla Glass 6

İşlemci: Snapdragon 765G

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 4K-30/60 FPS, 1080p-30/60/120/240 FPS 12,2 MP f/1,7 - Wide 16 MP f/2,2 - Ultra Wide

Ön Kamera: 8 MP, f/2.0, 1080p-30 FPS

Batarya: 4.080 mAh

Bağlantı: 5G, Bluetooth 5,0, Wi-Fi 6

İşletim Sistemi: Android 11

Renkler: Siyah, Sorta Sage

Boyutlar: 144,7 x 70,4 x 8 mm

Ağırlık: 151 gram

Fabrikadan Android 11 ile çıkmasına hiç şaşırmadığımız Google Pixel 5, Snapdragon 765G’den güç alıyor. Huawei Mate 40 Pro’da olduğu gibi 90 Hz ekrana sahip olan Google Pixel 5’in ekran büyüklüğü ise 6 inç. Google, Pixel 5’i resmi olarak Türkiye’de satışa sunmadı ancak cihazın fiyatının 699 dolar olduğunu belirtmekte fayda var.

Listemizdeki 5 farklı akıllı telefonun tamamı Android işletim sistemini kullanıyor ve her biri bazı konularda iPhone 12’ye üstünlük sağlayabiliyor. Listede daha güçlü akıllı telefonlar sıralanabilirdi ancak iPhone 12’ye fiyat bakımından denk olmayan cihazlar listeye dahil edilmedi.