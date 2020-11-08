Huawei Mate 40 Pro Serisinin Tamir Fiyatları Açıklandı

Huawei'nin en yeni amiral gemilerinin yer aldığı Mate 40 serisinden Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ ve Mate 40 RS Porsche modellerinin tamir fiyatları belli oldu. Tamir fiyatlarında anakart ve ekran tamiri maliyetinin bir hayli yüksek olduğu görüldü.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin Mate 40 Pro serisi ve Mate 40 RS Porsche modelleri, Mate 40 ailesindeki en pahalı cihazlar. Tabii bu cihazların yüksek fiyat etiketleri, tamir ve onarım maliyetlerinin de bir hayli tuzlu olacağı anlamına geliyor.

Peki, Huawei'nin bu yeni nesil amiral gemilerinin tamir maliyetleri ne kadar? Huawei, Mate 40 Pro serisi ve RS Porsche cihazlarının onarım fiyatlarını resmen açıkladı. Peki, bu telefonların tamir ve onarım maliyetleri ne kadarmış gelin hep birlikte bakalım.

Huawei Mate 40 Pro serisi ve RS Porsche'nin tamir maliyetleri

Huawei Mate 40 Pro tamir maliyeti (8 GB + 256 GB ve 8 GB + 512 GB):

Ekran montajı: parça tutulursa 1.679 yuan (2.164 TL), parça tutulmazsa 2.474 yuan (3.196 TL)

parça tutulursa 1.679 yuan (2.164 TL), parça tutulmazsa 2.474 yuan (3.196 TL) Batarya: 196 yuan (252 TL)

196 yuan (252 TL) Arka taraf periskop kamera: 478 yuan (616 TL)

478 yuan (616 TL) Arka kapak: 530 yuan (683 TL)

530 yuan (683 TL) Anakart: 3.199 yuan (4.124 TL) – 256 GB, 3.899 yuan (5.027 TL) – 512 GB

3.199 yuan (4.124 TL) – 256 GB, 3.899 yuan (5.027 TL) – 512 GB Ana kamera montajı: 940 yuan (1.212 TL)

940 yuan (1.212 TL) Ön kamera kiti: 418 yuan (538 TL)

Huawei Mate 40 Pro+ tamir maliyeti (12 GB + 256 GB):

Ekran montajı: parça tutulursa 2.079 yuan (2.680 TL), parça tutulmazsa 2.879 yuan (3.712 TL)

parça tutulursa 2.079 yuan (2.680 TL), parça tutulmazsa 2.879 yuan (3.712 TL) Batarya: 196 yuan (252 TL)

196 yuan (252 TL) Arka taraf periskop kamera: 845 yuan (1.089 TL)

845 yuan (1.089 TL) Arka taraf telefoto kamera: 330 yuan (425 TL)

330 yuan (425 TL) Arka kapak: 960 yuan (1.237 TL)

960 yuan (1.237 TL) Anakart: 4.499 yuan (5.801 TL)

4.499 yuan (5.801 TL) Ana kamera montajı: 1.185 yuan (1.527 TL)

1.185 yuan (1.527 TL) Ön kamera kiti: 418 yuan (538 TL)

Huawei Mate 40 RS Porsche (12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB):

Ekran montajı: parça tutulursa 2.079 yuan (2.680 TL), parça tutulmazsa 2.879 yuan (3.712)

parça tutulursa 2.079 yuan (2.680 TL), parça tutulmazsa 2.879 yuan (3.712) Batarya: 196 yuan (252)

196 yuan (252) Arka taraf periskop kamera: 845 yuan (1.089 TL)

845 yuan (1.089 TL) Arka taraf telefoto kamera: 330 yuan (425 TL)

330 yuan (425 TL) Arka kapak: 1.779 yuan (2.293 TL)

1.779 yuan (2.293 TL) Anakart: 6.699 yuan (8.637 TL) – 256 GB, 7.699 yuan (9.927 TL) – 512 GB

6.699 yuan (8.637 TL) – 256 GB, 7.699 yuan (9.927 TL) – 512 GB Ana kamera montajı: 1.185 yuan (1.527 TL)

1.185 yuan (1.527 TL) Ön kamera kiti: 418 yuan (538 TL)

Huawei Mate 40 serisine ait bu modellerin hepsinde en pahalı parçanın anakart olduğu görülüyor. Anakarttan sonra en yüksek maliyet ise ekran montajında çıkıyor.