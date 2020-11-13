DxOmark, kamera konusunda fazlasıyla iddialı olan iPhone 12 Pro'nun arka kamera puanlarını açıkladı. iPhone 12 Pro, özellikle video konusunda fazlasıyla iyi performans gösterse de zoom konusunda sınıfta kalıyor.

Kameralar söz konusu olduğunda en popüler test ve karşılaştırma platformlarından biri olan DxOmark, iPhone 12 Pro’yu kamera testine soktu ve Apple’ın geçtiğimiz yıldan bu yana kamera performansını ne kadar iyileştirdiğini ortaya çıkardı.

DxOmark tarafından yapılan açıklamalara göre iPhone 12 Pro, fotoğraf söz konusu olduğunda 135 gibi oldukça yüksek bir puan almayı başarıyor. Ayrıca cihaz, video kaydı konusunda da 112 gibi oldukça iddialı bir puan alıyor. iPhone 12 Pro’yu “en iyi” olmaktan alıkoyan en önemli eksiklik ise yalnızca 2x optik yakınlaştırma sunuyor olması. Bu nedenle iPhone 12 Pro, zoom konusunda yalnızca 66 puan alabiliyor.

iPhone 12 Pro DxOmark puanı açıklandı

DxOmark’a göre iPhone 12 Pro, çoğu senaryoda hızlı ve doğru otomatik odaklama gerçekleştirebiliyor. iPhone 12 Pro, pozlama konusunda da oldukça iyi bir performans gösteriyor olsa da dinamik aralığın sınırlı olması, bazı koşullarda vurgu ve gölgelerin doğru yansıtılamamasına neden oluyor.

iPhone 12 Pro’nun kalitesini gösterdiği asıl nokta ise video kaydı oluyor. DxOmark, cihazın HDR görüntüleri geniş dinamik aralık ve güçlü kontrastlarla kaydederek sinematik bir görünüm sunduğunu belirtiyor. Ayrıca iPhone 12 Pro, video kaydı sırasında renk ve cilt tonu konusunda da oldukça başarılı bir performans sergiliyor.

iPhone 12 Pro, DxOmark'tan kamerasıyla 128 genel puan alıyor. Bu da Apple'ın yeni 2 numaralı amiral gemisini Huawei Mate 40 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra, Huawei P40 Pro'nun ardından 4. sıraya yerleştiriyor. Xiaomi Mi 10 Pro'nun da iPhone 12 Pro ile aynı puanda olduğunu belirtelim.

iPhone 12 Pro dış çekim video performansı