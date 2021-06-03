iPhone 13 Serisinin Batarya Özellikleri Ortaya Çıktı

Apple'ın bu sonbaharda tanıtacağı iPhone 13 modellerine dair yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 120Hz ekranların üretimine başlanmasından sonra şimdi de yeni nesil iPhone'ların batarya kapasiteleri ortaya çıktı.

iPhone 13’ün tanıtımı yaklaştıkça hakkında daha fazla bilgi gelmeye başladı. Daha önce de Samsung ve LG’nin iPhone 13 serisi için 120Hz ekran üretimine başladığından bahsetmiştik. Bu seferki bilgilerse bataryayla ilgili.

Çin’in sosyal paylaşım platformu Weibo’da paylaşılan bilgilere göre bu yıl tanıtılması beklenen iPhone'ların batarya kapasiteleri, geçen yılki iPhone 12’lerden çok daha fazla olacak.

Büyük batarya, büyük performans getirir:

Weibo üzerinden birkaç güvenilir kaynaktan gelen bilgilere göre yeni iPhone serisi; 2406 mAh, 3095 mAh ve 4352 mAh olmak üzere üç boy batarya ile tanıtılacak. Bu bataryaların iPhone 13 Mini, iPhone 13 ve iPhone 13 Pro Max için olduğu söyleniyor. iPhone 12 serisinde ise bataryalar şu şekilde:

iPhone 12 Mini - 2227 mAh

2227 mAh iPhone 12/12Pro - 2815 mAh

2815 mAh iPhone 12 Pro Max - 3685 mAh

Sızdırılan bilgiler doğruysa Apple, bu yıl tanıtacağı iPhone modelleri ile batarya konusunda tabiri caizse kendini aşmış olacak. Özellikle Apple’ın yeni seri iPhone'lar için 120 Hz ekran üretimi yapacağının ortaya çıkmasından sonra bataryaların büyümesi zaten beklenen bir gelişmeydi. Ancak yine de bu beklentilerin gerçeğe dönüşebilme ihtimali iPhone kullanıcılarını sevindirmiş gibi görünüyor.

Buna ek olarak önceki raporlarda iPhone 13 serisinin bir önceki modele göre biraz daha kalın olacağı iddia edilmişti. Bu iddialar da batarya sızıntısını destekler nitelikte.

Sizce Apple, bu yıl tanıtacağı yeni iPhone serisinde iddia edilen bu sayıları gerçeğe dönüştürecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.