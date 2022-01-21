iPhone 13'ler Kendi Kendine Pembe Ekranlı Hale Geliyor

iPhone 13 kullanıcıları, bilinmeyen bir nedenden ötürü pembe veya mor ekran hatası almaya başladılar. Apple müşteri hizmetleri, bunun donanımsal bir sorun olmadığını açıkladı. Ancak şu an için sorunun nasıl çözüleceğine dair kesin bir çözüm de üretilemedi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 2021 model amiral gemisi akıllı telefonu iPhone 13'te saç baş yolduran bir hata tespit edildi. Özellikle de Çin'deki iPhone 13 sahipleri tarafından yapılan paylaşımlara göre telefonların ekranı, kendi kendine pembe veya mor renge bürünüyor. Hatanın neyden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

iPhone 13 sahiplerinin sosyal medyadaki paylaşımlarına göre telefonlar, aniden kullanılamaz hale geliyor. Üstelik bazı kullanıcılar, ekranın renk değişimiyle uzun süreli takılma, otomatik yeniden başlatma ve bunlara benzeyen bazı sorunlarla da karşılaşıyorlar. Edinilen bilgilere göre pembe veya mor ekran sorunu, kendi kendine ortaya çıktığı gibi kendi kendine yok oluyor.

Sıfırlama ya da güncelleme bir işe yaramıyor

Kullanıcı raporlarında yer alan açıklamalara göre pembe ekran hatasıyla karşılaşan iPhone 13'ü sıfırlamak ya da güncellemek bir işe yaramıyor. Deneyen kullanıcılar, bunların geçici çözümler olduğunu, hatanın bir süre sonra yeniden hortladığını ifade ediyorlar. Bu yüzden; eğer bir iPhone 13 kullanıyorsanız ve benzer hatadan muzdaripseniz, telefonunuzu boşu boşuna sıfırlamayın.

Apple müşteri hizmetlerinden açıklama

iPhone 13 kullanan bir Çinli, sorunun çözümü için Apple müşteri hizmetlerine ulaştığını açıkladı. Kullanıcının iddiasına göre Apple müşteri hizmetleri, bunun donanımsal bir sorun olmadığını ifade etti. Kullanıcıya verilen tavsiye ise işletim sistemini ve telefondaki uygulamaları güncellemek olmuş. Ancak bunun bir işe yaramadığı zaten biliniyor. Apple'ın internet sitesindeki forum bölümünde paylaşım yapan bir kullanıcı ise işletim sistemi sürümünü düşürerek bu sorunun önüne geçtiğini ifade ediyor. iPhone 13 ailesindeki tüm modellere dağılmış olarak görülen hatanın nasıl giderileceği şimdilik bilinmiyor.