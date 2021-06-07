iPhone 13 Pro, En 'Siyah' iPhone Modeli Olabilir

Yaklaşmakta olan iPhone 13 modelleriyle ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Paylaşılan son bilgilere göre Apple, iPhone 13 ailesinde mat siyah renk seçeneğini iyice kesinleştirmiş durumda ki söz konusu model, şu ana kadar piyasaya sürülen en 'siyah' iPhone modeli olacak.

Apple'ın yeni nesil iPhone'larda mat siyah bir renk seçeneği sunacağı ilk kez geçtiğimiz mart ayında öne sürülmüştü. Şimdi ise YouTuber Filip Koroy ve daha önce pek çok akıllı telefon hakkında tutarlı sızıntılar ortaya çıkaran Max Weinbach, bu 'mat siyah' iPhone 13 modeli hakkında daha fazla detay paylaştı.

Aslına bakacak olursak siyah renk seçeneği, zaten Apple'ın olmazsa olmazlarından biri konumunda bulunuyor. Bu nedenledir ki ilk iPhone modelinden bu yana piyasaya sürülen hemen hemen tüm iPhone modellerinde siyah renk seçeneği bulunuyordu. Ancak aktarılan bilgilere göre iPhone 13 Pro'nun özel mat siyah rengi, şu ana kadar bir Apple ürününde gördüğümüz en koyu siyah olacak.

Apple'ın iPhone 12 Pro/Pro Max modellerinde sunmuş olduğu Grafit Siyahı, ya da iPad ve MacBook modellerinde sunmuş olduğu Uzay Grisi, Apple'ın mevcut ürünlerinde kullandığı en koyu renk seçenekleri. iPhone 13 Pro ise hem daha koyu bir siyah renge, hem de daha mat bir dokuya sahip olacak. Üstelik Apple'ın parmak izinin önüne geçmek için yeni nesil bir paslanmaz çelik çerçeve kullanabileceği de konuşuluyor.

iPhone 12 Pro Max'in gelişmiş OIS özelliği, tüm iPhone 13 modellerinde bulunacak

Apple, iPhone 12 Pro Max'te 'sensor shift' adını verdiği teknoloji ile lensleri hareket ettiren standart görüntü sabitleme teknolojilerinin aksine, görüntü sensörünü hareket ettiren ve bu sayede daha stabil ve daha net görüntüler çekebilen bir OIS desteği sunmuştu. Yeni bilgilere göre Apple, iPhone 13 ailesinde bu teknolojinin kullanımını yaygınlaştıracak ve yalnızca Pro Max değil, tüm iPhone 13 modelleri 'sensor shift' teknolojisinden faydalanacak.