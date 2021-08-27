iPhone 13 Serisi, Şimdiye Kadarki En Pahalı iPhone Olabilir

Apple'ın eylül ayında düzenlemesi muhtemel lansman etkinliğine günler kala, çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. DigiTimes'a göre TSMC'nin işlemci fiyatlarına yüzde 20'ye varan zam yapması, tüketicilere de zam olarak yansıyacak. Zira iPhone 13 ailesi, yüzde 3 ila yüzde 5 aralığında zamla piyasaya sürülecek.

Zaman zaman Apple ile ilgili ortaya attığı iddialarla gündeme gelen ancak bu iddiaları tutturma konusunda pek de başarılı olmayan DigiTimes, teknoloji devinin eylülde düzenlemesi muhtemel lansman etkinliği ile ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Sektör kaynaklarından bazı bilgiler edindiğini ileri süren DigiTimes, yaklaşmakta olan iPhone 13'ün fiyatlarının bu yıl biraz daha pahalı olabileceğini dile getirdi. Peki neden?

Edinilen bilgilere göre iPhone 13 modellerinin daha pahalı olacak olmasının nedeni, Apple'ın önemli tedarikçilerinden olan TSMC'nin zam kararı. İddialara göre şirket, tüm müşterilerine bir bilgilendirme geçerek yarı iletken üretimi ücretlerine yüzde 20'ye varan zam yaptığını açıkladı. Bu karar, Apple'ın A15 Bionic işlemcilerinin daha pahalıya mal olacağı anlamına geliyor. Haliyle Apple, maliyet artışını tüketiciye yansıtacak.

Apple'ın zam oranı, TSMC ile aynı olmayabilir

TSMC tarafından yapılan zam, doğrudan tüketiciye yansımayacak. DigiTimes'ın raporuna göre şirket, iPhone modellerine yüzde 3 ila yüzde 5 aralığında değişen oranlarda zam yapmayı planlıyor. Bunu bir örnekle izah etmek gerekirse; şu an için 999 dolar karşılığında bir iPhone 12 Pro satın alınabiliyor. Eğer Apple ile ilgili iddialar doğru ise iPhone 13 Pro'nun fiyatı, 1.030 dolar ila 1.050 dolar aralığındaki bir yere konumlanabilir.

Apple, koronavirüs salgınının etkisiyle iPhone 12 lansmanını geciktirmek zorunda kalmıştı. Ancak bu yıl, böyle bir gecikme olması beklenmiyor. Şirket, 2019 yılında ve önceki yıllarda yaptığı gibi eylül ayında bir lansman düzenleyip, yeni iPhone modellerini tanıtacak. Beklentiler, iPhone 13'ün daha güçlü bir kamera kurulumuna sahip olacağı, işlemcinin güçleneceği ve ekran tasarımında değişiklik yapılabileceği yönünde.