iPhone 14 Pro’nun Ekranı Hakkında Sürpriz İddia

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in ekran boyutları açığa çıktı. İddialara göre yaklaşmakta olan telefonlar, iPhone 13 ailesine kıyasla daha büyük ekranlara sahip olacaklar. Ancak matematik ile gerçek kullanım, bu kez kafa karıştırıcı olacak gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone modelleri bir süredir ekran tasarımlarıyla gündemde. İddialara göre şirket bu kez delikli ekran tasarımını benimseyecek ve bu da yıllardır tartışılan çentiğin küçükmesi anlamına geliyor. İddialar kazanında kaynayan son bilgilerse eylül ayında tanıtılması muhtemele olan iPhone 14 ailesine yeni bir bakış atmamızı sağlıyor.

Apple ile ilgili sızıntılar noktasında tüketicilerin güvenini kazanan Ross Young, Twitter'da dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre iPhone 14 Pro ile iPhone 14 Pro Max'in ekran boyutu, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ten bir nebze daha büyük olacak. Ancak bu büyüklük tüketici tarafından olduğundan farklı hissedilecek.

iPhone 14 Pro Max 6,69 inç ekranla gelecek

Ross Young'ın iddialarına göre iPhone 14 Pro'da 6,12 inç, iPhone 14 Pro Max'te ise 6,69 inç büyüklüğünde ekranlar kullanılacak. Bu boyutları mevcut büyüklükler ile kıyasladığımızda, iPhone 14 Pro'da 0,06 inç, iPhone 14 Pro Max'te ise 0,01 inçlik boyut değişikliğinin olacağını görüyoruz. Ross Young'a göre bu boyut değişiminin nedeni delikli tasarım ve daha dar çerçeveler...

iPhone 14 Pro ailesinin ekran boyutu gözle görülemeyecek kadar büyümüş olsa da tüketiciler, gerçek kullanımda çok daha büyük bir ekran kullanıyor hissine kapılacaklar. Çünkü ekrana delik açılıp kamera ve sensörlerin bu bölgeye yerleştirilmesi, ekrandaki çentik kalabalığını ortadan kaldıracak. Bu da tüketiciler için daha fazla görüntü alanı demek oluyor. iPhone 14'ün neler sunacağını birkaç ay sonra hep birlikte görmüş olacağız...