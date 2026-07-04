İddia: iPhone 18, 9 GB RAM ile Gelecek ve iOS 27'nin İki Yeni Özelliğini Desteklemeyecek!

Apple'ın merakla beklenen yeni iPhone 18 modeli, iddialara göre 9 GB RAM ile gelecek.

Analist Ming-Chi Kuo’nun sızdırdığı bilgilere göre iPhone 18 ve iPhone 18e modelleri 9 GB RAM ile gelecek.

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"E ne güzel, 8 GB’tan yükseliyor" diyebilirsiniz ancak Apple’ın yapay zekâsı (Apple Intelligence) için bu artış bile yeterli değil.

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iOS 27'nin bazı özellikleri daha yüksek RAM istiyor

iOS 27 ile birlikte hayatımıza girecek iki devasa yapay zekâ özelliği, ne yazık ki iPhone 18 ve 18e modellerinde çalışmayacak. Eğer Siri'nin konuşma hızını ve duygusal tonunu özelleştirmek ya da kusursuz bir sesli dikte deneyimi yaşamak istiyorsanız, standart modeller size yetmeyecek.

Çünkü Apple’ın bu gelişmiş özellikleri telefonda yerel olarak çalıştırabilmesi için en az 12 GB RAM gerekiyor. Yani bu özellikler yalnızca iPhone 18 Pro, Pro Max ve katlanabilir "Ultra" modeline özel kalacak.