iPhone ekranı sarı ya da sıcak tonlu mu görünüyor? True Tone’dan OLED yaşlanmasına, yan sanayi ekranlardan iOS güncellemelerine kadar tüm olası nedenleri anlattık.

iPhone kullanıcılarının en sık karşılaştığı ekran problemlerinden biri ekranın sarı ya da sıcak tonlu görünmesi. Bazı cihazlarda beyaz renk krem tonuna kayıyor, bazı modellerde ise ekran doğrudan sarı filtre uygulanmış gibi davranıyor. Yeni iPhone alan kullanıcılar eski cihazla yan yana karşılaştırma yaptığında farkı çok daha net görüyor çünkü Apple son yıllarda ekran kalibrasyon mantığını ciddi şekilde değiştirdi.

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iPhone 15 Pro ve iPhone 16 serisiyle birlikte Apple yeni nesil tandem OLED panel yapısına geçti. Bu ekranlar daha yüksek parlaklık, daha düşük enerji tüketimi ve gelişmiş HDR performansı sunuyor ancak renk davranışı önceki nesillere göre daha sıcak karakter sergiliyor. Apple artık ekran beyaz dengesini sabit tutmuyor. Ortam ışığı, içerik tipi, HDR katmanı ve panel sıcaklığı anlık olarak analiz ediliyor.

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True Tone sistemi ekranı bilinçli şekilde sarartıyor

iPhone ekranındaki sarı görünümün en yaygın nedeni Apple’ın adaptif renk sıcaklığı sistemi. True Tone aktif olduğunda cihaz ortam ışığını analiz ediyor ve ekran beyaz dengesini bulunduğu ortama göre değiştiriyor. Sarı ışıklı ortamda ekran doğrudan sıcak tona geçiyor çünkü sistem kağıt benzeri doğal görüntü üretmeye çalışıyor.

Apple burada standart RGB mantığı kullanmıyor. iPhone içindeki çok kanallı ortam ışığı sensörleri hem ışığın rengini hem de yoğunluğunu ölçüyor. Ardından iOS ekranın beyaz noktasını dinamik olarak yeniden hesaplıyor. Bu yüzden gün ışığında daha soğuk görünen ekran gece saatlerinde sarı tona kayıyor. OLED panelli modellerde bu değişim daha sert hissediliyor çünkü OLED ekranlar LCD panellere göre daha geniş renk gamı sunuyor.

Apple’ın Super Retina XDR kalibrasyon sistemi DCI-P3 renk uzayını aktif kullandığı için sıcak ton geçişleri doğrudan fark ediliyor.

Night Shift sistemi devreye girdiğinde ekranın renk davranışı tamamen değişiyor. Sistem mavi ışık spektrumunu azaltıyor ve paneli sıcak beyaz noktasına çekiyor. Bu özellik biyolojik uyku ritmini korumak için tasarlandı ancak ekranı ilk kez gören kullanıcılar cihazı arızalı sanabiliyor. Renk filtreleri yanlışlıkla aktif hale geldiğinde ekran doğrudan sepya tonuna dönüşüyor. Bu durum iOS 18 sonrası daha sık görülmeye başladı çünkü Apple erişilebilirlik ayarlarını yeniden düzenledi ve bazı filtreler artık hızlı erişim menüsünden açılıyor. Apple’ın yeni nesil HDR ton haritalama sistemi de ekran sıcaklığını etkiliyor. Dolby Vision içerik açıldığında iPhone ekranı yalnızca parlaklığı artırmıyor. Aynı zamanda beyaz dengesi ve gama eğrisi yeniden hesaplanıyor. Bu yüzden Netflix ya da YouTube HDR videoları sırasında ekran normalden daha sıcak görünüyor.

OLED panellerde sararma zamanla kalıcı hale geliyor

iPhone X sonrası Apple tamamen OLED panele geçti ve ekran davranışı kökten değişti. OLED teknolojisi yüksek kontrast ve derin siyah üretir ancak organik katman kullandığı için zamanla renk yaşlanması yaşar. Bu panellerde mavi alt pikseller kırmızı ve yeşil katmanlara göre daha hızlı yıpranır. Kullanıcı cihazı her gün gördüğü için değişimi fark etmez ancak yeni bir iPhone ile yan yana konulduğunda beyaz dengesindeki fark doğrudan ortaya çıkar. iPhone 13 Pro, 14 Pro ve 15 Pro serilerindeki LTPO OLED paneller yüksek parlaklık altında ciddi ısı üretir. Apple dış ortam kullanımında ekranı 2000 nit seviyesine kadar çıkarıyor. Bu durum HDR performansı açısından etkileyici görünse de organik katman üzerinde ciddi yük oluşturuyor.

Güneş altında yoğun kullanım yapan cihazlarda panel yaşlanması hızlanıyor. OLED katman sürekli yüksek voltaj altında çalıştığı için beyaz dengesi sarıya kayıyor. Bu değişim ilk etapta homojen görünür ancak zamanla ekranın belirli bölgelerinde ton farkı oluşur. Kullanıcıların ekran yanığı sandığı bazı durumlar aslında renk yaşlanmasıdır. Bildirim çubuğu çevresindeki sıcak ton farkı, klavye alanındaki sararma ya da ekran alt kısmındaki renk kayması OLED yıpranmasının tipik belirtileri arasında yer alır.

Yan sanayi ekranlar renk kalibrasyonunu bozuyor

iPhone ekran sararmasının en ciddi nedenlerinden biri düşük kaliteli ekran değişimi. Orijinal Apple paneli yerine yan sanayi OLED ya da LCD ekran takıldığında cihazın renk kalibrasyonu tamamen değişiyor. Apple fabrikada her ekranı ayrı kalibre ediyor. Beyaz dengesi, HDR parlaklığı, True Tone verisi ve renk eğrisi doğrudan anakarta tanımlanıyor. Yan sanayi ekranlarda bu kalibrasyon zinciri bulunmuyor. Sonuç olarak ekran kutudan çıktığı anda sarı, yeşil ya da mavi tona kaymış halde çalışıyor. Bazı servisler maliyeti düşürmek için OLED yerine LCD panel kullanıyor. Bu durumda siyah seviyesi bozuluyor ve ekran mat sıcak tona dönüşüyor. Kontrast kaybı nedeniyle kullanıcı ekranı sürekli sarı filtre açıkmış gibi görüyor.

iPhone 15 sonrası Apple ekran doğrulama sistemini daha agresif hale getirdi. Orijinal olmayan panel takıldığında iOS cihazı “Bilinmeyen Parça” olarak işaretliyor. Bununla birlikte True Tone sistemi çoğu zaman devre dışı kalıyor çünkü ekran seri numarası anakartla eşleşmiyor. Panel yapıştırıcısı da ciddi fark yaratıyor. Yeni değiştirilen ekranlarda kullanılan optik yapıştırıcı tam kurumadığında ekran geçici sarı ton üretir. Bu durum birkaç gün içinde azalır. Ancak renk değişimi sabit kalıyorsa problem doğrudan panel kalitesinden kaynaklanır. Yan sanayi ekranlarda HDR ton haritalama sistemi de düzgün çalışmaz. Dolby Vision içeriklerde beyaz dengesi kayar, parlak sahnelerde sarı filtre hissi oluşur ve renk geçişleri doğal görünmez. Apple’ın Super Retina XDR motoru orijinal panel verisine göre çalıştığı için düşük kaliteli ekranlarda görüntü işleme zinciri kararsız hale gelir.

Isı yönetimi ve iOS güncellemeleri ekran rengini değiştiriyor

iPhone ekranındaki sararma her zaman fiziksel panel arızasından kaynaklanmıyor. iOS tarafındaki yazılımsal değişiklikler de ekran rengini doğrudan etkiliyor. Apple son yıllarda ekran kalibrasyon sistemini sık sık güncelliyor. Bu yüzden bazı iOS sürümleri sonrası ekran eskiye göre daha sıcak görünmeye başlıyor. iOS 18 ile birlikte Apple adaptif ekran motorunu yeniden tasarladı. Sistem artık yalnızca ortam ışığını analiz etmiyor. İzlenen içerik türü, HDR katmanı, pil sıcaklığı ve ortam parlaklığı aynı anda hesaba katılıyor. Sonuç olarak ekran tonu kullanım senaryosuna göre sürekli değişiyor. A17 Pro ve A18 Pro işlemcili cihazlarda ısı yönetimi daha agresif çalışıyor. GPU yoğun yük altına girdiğinde iPhone panel sıcaklığını korumak için parlaklığı düşürüyor ve renk sıcaklığını değiştiriyor. Uzun oyun seanslarında ekranın sıcak tona kaymasının temel nedeni bu koruma sistemi. MagSafe şarj sırasında da benzer tablo oluşuyor. Kablosuz şarj bobini yüksek sıcaklık ürettiğinde iPhone OLED paneli korumaya alıyor. Ekran parlaklığı düşüyor, beyaz dengesi sıcak moda geçiyor ve HDR performansı sınırlanıyor. Düşük Güç Modu da ekran davranışını değiştiriyor. Sistem enerji tüketimini azaltmak için bazı HDR katmanlarını devre dışı bırakıyor. Bu durumda ekran daha mat ve sıcak görünmeye başlıyor.

GPU görüntü işleme katmanındaki hatalar da nadir durumlarda renk kayması oluşturuyor. iPhone yeniden başlatıldığında ekran normale dönüyorsa problem büyük ihtimalle yazılım tarafında oluşmuştur. Ancak sararma cihaz yeniden başlatıldıktan sonra da devam ediyorsa panel katmanında fiziksel değişim başlamış olabilir. Panelin yalnızca belirli bölümünde sararma varsa teknik servis kontrolü şarttır. Ancak tüm ekran homojen sıcak tona sahipse ilk kontrol edilmesi gereken alan yazılım ayarlarıdır. True Tone, Night Shift ve adaptif ekran sistemleri kapatıldıktan sonra bile renk kayması devam ediyorsa donanımsal inceleme gerekir.

Farklı iPhone modellerinde ekran davranışı ciddi şekilde değişiyor. Sizdeki cihazın ekranı da son dönemde normalden daha sıcak görünmeye başladıysa hangi modelde bu durumu yaşadığınızı ve hangi ayarın sorunu çözdüğünü paylaşabilirsiniz. Özellikle iPhone 15 Pro ve iPhone 16 serisindeki yeni tandem OLED paneller konusunda kullanıcı deneyimleri şimdiden ciddi farklılık göstermeye başladı.