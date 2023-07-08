Siz de “Ben iPhone’dan şaşmam!” diyen kullanıcılardansanız bilirsiniz ki iPhone 3’ten beri 'S' modelleri de piyasaya sürülüyordu ancak iPhone 11'den itibaren 10 yıllık bir devir sona erdi ve artık yeni 'S' versiyonlar üretilmedi.

iPhone 11'den önce, büyük farklılıklar ve güncellemeler, tamamen yeni bir telefon modelinin çıkmasına sebep oluyordu. Örneğin iPhone 6 ve 7’nin farkı gibi. Ancak gelişmiş pil, daha iyi kameralar, gelişmiş performans gibi daha küçük değişimler için yalnızca 'S' versiyonları çıkarılıyordu.

Ancak iPhone 11'den itibaren artık yeni 'S' modellerin Apple dünyasında bir yeri kalmadı. Peki 'S' versiyonlar da oldukça rağbet görmesine rağmen neden artık üretilmiyor?

'S' modeller, Apple için başarılı bir strateji örneğiydi.

'S' versiyonlar, Apple’ın, her sene tamamen yeniden tasarlanmış bir ürün çıkarmasına gerek kalmadan ürün yelpazesini güncel tutmasını sağladı. İnsanlar, son modeli almasalar bile, bir sonraki yıl telefondaki olası hataları ortadan kaldıracak bir modelin piyasaya sürüleceğini biliyordu.

Ufak tefek değişimlerle ortaya çıkmalarının yanı sıra 'Siri' ve 'Touch ID' gibi önemli özellikler de ilk olarak iPhone 4S ve iPhone 5S modelleriyle hayatımıza girdi. Bu sayede, 'S' olsa bile meraklar hep canlı tutuldu.

Apple, 2017’de beklenmedik bir hamle yaptı ve 7S’i çıkarmadan iPhone 8’e geçti!

Apple, iPhone'un 10. yıl dönümü için iPhone 8 ve iPhone X'i tanıttı. Özellikle iPhone X, alıştığımız iPhone modellerinden çok farklıydı. Ana ekran tuşu ile ekranın alt ve üst barları kaldırılarak telefonun ön yüzünün neredeyse tamamı ekranla kaplanmıştı.

Daha sonra iPhone XS ve XS Max piyasaya sürüldü, görünüşe göre 'S' modeller geri dönmüştü fakat bu, tam olarak alıştığımız şekilde değildi. iPhone XS ve XS Max modellerde kayda değer değişimler bulunuyordu.

Bir sonraki sürüm ise iPhone 11 oldu ve bir daha 'S' ismini duymadık.

iPhone 11’den sonra, her yıl yeni ve önemli özelliklere sahip modeller çıkmaya başladı. 'S' ise iPhone XS ve XS Max ile son bularak Apple tarihine gömüldü. Peki şirket, 'S' modellerle ilgili neden böyle bir karar almıştı?

Tüketicilerin hızlı değişim isteği bu kararda önemli bir rol oynadı.

Tüketim alışkanlıklarımız, değişen dünya düzeniyle birlikte evriliyor. Artık her şeyden daha çabuk sıkılıyoruz, elimizdekileri daha hızlı değiştirme yoluna gidiyoruz ve her seferinde daha üst seviye beklentilere giriyoruz.

Tüketicilerin bu hızlı değişim talepleri, hâliyle Apple’ı da harekete geçirdi ve ‘S’ modellerle kademeli iyileştirmeler yapmak yerine her üst modelde ciddi değişiklikler yapmaya başlayarak tüketicilerin taleplerini karşıladılar.

Getirdiği yeniliklerle teknoloji dünyasında yer eden Apple için bu adım da yeni bir inovasyon örneği sayılıyordu.

Apple, 'S' modellere son verdikten sonra tüketicileri her yeni modelde şaşırtmaya ve büyük yenilikler getirmeye devam etti.

Artık piyasada yer etmiş Apple’ın, ürün yelpazesini güncel tutmaya ihtiyacı yoktu. Artık tüketiciler, çıkan her yeni modeli heyecanla bekliyor ve alıp almamak konusunda tereddüte düşmüyor.

Kaynaklar: Apple Explained, Geeks Modo

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