Yurtdışında coworking, ülkemizde ise açık ofis sistemi olarak adlandırılan ve Kolektif House gibi bilinir örnekleri olan bu sistem, geleceğin ofis sistemi olarak görülüyor. Öyle ki artık birkaç kişinin çalıştığı kapalı ofisler yerine, sizin gibi yüzünü geleceğe çevirmiş pek çok parlak girişimci ve çalışan ile birlikte çalışabiliyorsunuz.

Dünya değişiyor, kariyer dünyası da öyle. Geçmişten günümüze bildiğimiz anlamdaki ofis sisteminin değiştiğini ve pek çok yeni çalışma sisteminin hayatımıza girdiğini görüyoruz. Örneğin, bundan birkaç yıl önce freelance ya da mobilite çalışma sistemini hayal bile edemezken artık ne kadar yaygın olduğunu görüyoruz. Kolektif House ve benzeri şirketlerin sunduğu açık ofis sistemi de tam olarak böyle bir düşünceden doğmuştur.

Pek çok insan artık büyük bir şirkete girerek kariyer oyununu onlar gibi oynamak istemiyor. Kendi şirketini kuran ya da freelance olan çalışan kişiler, büyük ücretler ödeyerek bir ofis tutmak yerine Kolektif House gibi şirketler tarafından sunulan açık ofis sistemini tercih ediyorlar. Büyük konuşalım; açık ofis, geleceğin ofis sistemidir ve giderek yaygınlaşması da bunun en büyük kanıtıdır. Detaylara gelin yakından bakalım.

Açık ofis nedir?

Yurtdışında coworking, ülkemizde ise açık ofis sistemi olarak adlandırılan yeni nesil ofis sisteminde mekanlar değil, insanlar ön planda. Kolektif House ve benzeri bir şirket tarafından sunulan ofis ortamına aylık ya da yıllık abonelik planı ile abone oluyor ve kendi ofisinizi tutmaktan çok daha uygun bir fiyata ofis sahibi oluyorsunuz.

Abonelik kapsamında 7/24 açık ofis kullanımı, içecek servisi, resmi adres gösterme, toplantı yapma, internet erişimi, temizlik, güvenlik gibi pek çok farklı hizmete ulaşıyorsunuz. Açık ofis sistemini kütüphane gibi düşünebiliriz. Tek farkı ise açık ofislerde girişimciler, yeni şirket kuranlar, freelance çalışanlar gibi görece iş dünyasına yeni adım atmış ya da kendi bir ofis tutmak yerine bu sistemi tercih etmiş çalışanlar var.

Bu yeni nesil ofis sisteminin en öne çıkan noktası ise kendi içinde bir çalışan ağı oluşturması. Çalışmanız için gereken muhasebeciyi, avukatı, tasarımcıyı, bilişimciyi, metin yazarını ve daha pek çok sektör çalışanını aynı ofis içinde çalıştığınız için kolayca bulabiliyorsunuz. Bir nevi büyük şirketlerin kapalı kadrolaşma yapısına karşı geliştirilmiş, yeni nesil bir çalışma anlayışı diyebiliriz.

Açık ofis sistemi hakkında bilmeniz gerekenler:

Açık ofis sistemi, yurtdışında coworking olarak adlandırılıyor. Bu tanım iş birliği içinde, bağımsız ama beraber çalışmak gibi anlamalara da geliyor. Aslında bu anlamlar, açık ofis çalışma anlayışının tam olarak ne olduğunu da gösteriyor. Karanlık, eski kurallara sahip, sıkıcı ofisler yerine sizin gibi ama farklı sektörde çalışan kişiler ile aynı ofis ortamını paylaşarak çok daha verimli bir kariyer dünyası yaratabiliyorsunuz.

Shared Office Space ise açık ofis ortamını anlatan bir tanım. Farklı sektör çalışanlarının aynı çatı altında ama farklı ofis alanlarında çalışıyor olma konsepti bu şekilde adlandırılıyor. Serviced Office ise Kolektif House gibi şirketlerin açık ofis sisteminde sunduğu hizmetleri tanımlıyor. İnternet, güvenlik, temizlik, günlük çay ve kahve ile diğer günlük ofis işleri gibi hizmetler bu tanıma dahildir.

Açık ofis sistemi sunan şirketler genel olarak aylık ve yıllık abonelik seçenekleri sunuyorlar. Yıllık abonelik çoğu zaman çok daha fazla hizmete ulaşma imkanı sunuyor ama her abonelik türünde standart ofis hizmetlerini başarıyla alabilirsiniz. Açık ofis hizmeti veren her şirketin kendine ait farklı kuralları olabilir. Bu nedenle herhangi bir abonelik sistemine geçmeden önce detaylı inceleme yapmanızda yarar var.

Kolektif House benzeri açık ofis sistemleri neden kuruldu?

Eminiz şu an plaza binasında bu yazıyı okuyan bir beyaz yaka çalışan için açık ofis sistemi bir hayli garip gelecektir. Ancak bu duruma bir de diğer açıdan bakalım. Kariyer dünyasına girmek istiyor ancak büyük bir şirketin çarkını döndüren dişlilerden biri olmak yerine, bir StartUp kurarak bu dünyada kendi şirketiniz ve yenilikçi kurallarınızla var olmak istiyorsunuz diyelim. Açık ofis sistemi bu noktada devreye giriyor.

Üç kişilik yeni kurulmuş bir şirket olarak büyük bir ofis tutmak, ofis ihtiyaçlarını karşılamak ve çok daha fazlası için büyük ücretler ödemeniz gerekir. Ancak müşteriler için onları karşılayacağınız bir ofis, çalışanlar için bir toplantı odası ve işiniz de farklı ofis ihtiyaçları gerektiriyor. Tüm bunları açık ofis sistemi çok daha uygun bir fiyata sunuyor.

Kolektif House ve benzeri bir açık ofis sistemine abone olarak çalışanlarınız ve kendiniz için bir ofise, müşterilerinizi karşılayarak görüşebileceğiniz bir toplantı odasına, günlük ofis ihtiyaçlarına, fatura kesme gibi işlemler için bir adrese yani kısaca gerçek anlamda bir ofise kavuşmuş olursunuz.

Tüm bu ofis hizmetlerinin yanı sıra daha önce belirttiğimiz gibi aynı ofis çatısı altında farklı sektör çalışanlarını da bulabilir ve ortak çalışmalara imza atabilirsiniz. Çünkü tüm çalışanlar bilir ki hiçbir sektör tek başına ayakta kalamaz. Mutlaka farklı sektörler ile birlikte yürütülmesi gereken projeler vardır. İnternet aramaları ile ya da kulaktan dolma bilgilerle iş ortaklıkları yaratmak yerine iş ortaklarınızı her sabah yanınızda görebilirsiniz.

Türkiye’de Kolektif House benzeri açık ofisler:

eOfis Tepe Prime / Ankara

CoBac Workspaace / İstanbul

Lokasyon / İzmir

TUR - AN Office / Antalya

Workinstation / Adana

Unit090 / Eskişehir

The Workery / Bursa

Yeşil Düş Vadisi / Kocaeli

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük metropollerde daha pek çok farklı açık ofis sistemi sunan şirket bulunuyor. Listemizde yalnızca farklı şehirlerde öne çıkan açık ofislerden bahsettik. Yaşadığınız şehir ile birlikte bir açık ofis araması yaparak pek çok farklı şirkete daha ulaşabilirsiniz.

Açık ofis sistemleri genel olarak günlük, aylık ve yıllık abonelik seçenekleri sunuyorlar. Abonelik tercihinize göre aldığınız hizmetler değişebiliyor. Aynı şekilde aboneliğinizde sunulandan farklı bir hizmet isterseniz de ekstra ödeme yapmanız gerekebilir. Ancak daha önce anlattığımız gibi standart ofis hizmetlerinin hepsi, her şirket tarafından başarıyla sunulmaktadır.

Geleceğin ofis sistemi olan açık ofis nedir, Kolektif House benzeri şirketler neden kuruldu, Türkiye’de nerede açık ofis var gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu farklı çalışma anlayışı ile ilgili bilmeniz gerekenleri anlattık. Açık ofis sistemi ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.