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Konak'ta En İyi Iphone Tamiri Yapan Yerler - 2026

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Konak'ta iPhone ekran değişimi, batarya yenileme veya teknik servis hizmeti mi arıyorsunuz? Bu rehberde 2026 yılı için öne çıkan iPhone tamir servislerini, model bazlı tamir maliyetlerini ve tamir öncesinde dikkat edilmesi gereken önemli detayları bulabilirsiniz.

Konak'ta En İyi Iphone Tamiri Yapan Yerler - 2026
Deniz Şen Deniz Şen /

İzmir'in merkezi ilçelerinden biri olan Konak, iPhone kullanıcılarının ekran kırılması, batarya değişimi, şarj soketi arızası ve Face ID sorunları gibi teknik servis ihtiyaçlarında en çok tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor. Özellikle Çankaya, Basmane, Pasaport ve Alsancak çevresinde hem Apple yetkili servisleri hem de özel teknik servisler hizmet veriyor.

2026 yılında iPhone tamiri yaptırırken yalnızca fiyat odaklı hareket etmek yerine kullanılan parçanın kalitesi, verilen garanti süresi ve servis deneyimi gibi kriterleri de değerlendirmek gerekiyor. Bu rehberde Konak'taki iPhone tamiri seçeneklerini, fiyat karşılaştırmalarını ve en çok tercih edilen servisleri bir araya getirdik.

İçerikten Görseller

Konak'ta En İyi Iphone Tamiri Yapan Yerler - 2026
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Konak'ta iPhone Tamiri: Yetkili Servis mi, Özel Servis mi? - 2026

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Apple Yetkili Servis ile Konak Özel Servis Fiyat Karşılaştırması

Apple yetkili servisleri yalnızca orijinal parçalar kullanırken fiyatları genellikle daha yüksektir. Özel servislerde ise hem orijinal hem de muadil parça seçenekleri bulunur ve maliyetler çoğu zaman daha ekonomiktir.

Özellikle ekran ve batarya değişimlerinde özel servislerin fiyatları yetkili servislere göre daha uygun olabilir. Ancak servis seçerken garanti kapsamı ve kullanılan parçanın kalitesine dikkat edilmelidir.

Orijinal vs Muadil Parça: Konak'ta Hangisi Tercih Edilmeli?

Orijinal parçalar ekran kalitesi, dokunmatik hassasiyeti ve uzun ömür açısından avantaj sağlar. Muadil parçalar ise daha düşük bütçeyle tamir yaptırmak isteyen kullanıcılar tarafından tercih edilir.

Cihazını uzun süre kullanmayı planlayanlar için kaliteli orijinal veya OEM seviyesinde parçalar genellikle daha mantıklı bir tercih olarak görülür.

Konak'ın En İyi iPhone Tamiri Yapan Yerleri - 2026

Konak Çarşı İçinde Aynı Gün iPhone Tamiri Yapan Servisler

İzmir iPhone Servis Merkezi

  • 0232 445 11 22

iPhone ekran değişimi, batarya yenileme, şarj soketi ve kamera tamiri hizmetleri sunuyor. Birçok işlemi aynı gün içerisinde teslim edebiliyor.

Teknik GSM Konak

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  • 0532 612 44 88

iPhone ekran ve pil değişimi başta olmak üzere donanımsal arızaların giderilmesi konusunda hizmet veriyor. Hızlı servis süresiyle öne çıkıyor.

Ege İletişim Teknik Servis

  • 0232 483 76 55

Apple cihazlarına yönelik ekran değişimi, sıvı teması onarımı ve anakart tamiri işlemleri gerçekleştiriyor.

Alsancak ve Pasaport Çevresinde iPhone Tamir Noktaları

Alsancak Apple Teknik Servis

  • 0544 237 81 90

iPhone ekran değişimi, Face ID onarımı ve batarya değişimi hizmetleri sunuyor. Özellikle Apple cihazlarına odaklı çalışıyor.

Pasaport GSM Teknik

  • 0535 720 63 21

Şarj soketi, hoparlör, mikrofon ve ekran değişimi gibi işlemleri kısa sürede tamamlıyor. Aynı gün teslimat hizmeti bulunuyor.

İzmir Mobil Servis

  • 0232 464 90 90

iPhone ve iPad cihazlarda ekran, pil ve anakart tamiri yapıyor. Orijinal ve muadil parça seçenekleri sunuyor.

Konak'ın En Yüksek Puanlı iPhone Tamir Servisleri

iRepair İzmir

  • 0530 415 29 29

Apple cihazlarında ekran değişimi, pil değişimi ve teknik servis hizmetleri sunuyor. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyor.

Apple Work İzmir

  • 0542 664 84 42

iPhone, iPad ve Apple Watch tamirlerinde uzmanlaşmış servislerden biri. Garantili onarım seçenekleri sunuyor.

GSM Plus Teknik Servis

  • 0232 489 15 55

Ekran kırılması, şarj problemleri ve anakart arızalarına yönelik teknik servis hizmetleri veriyor.

iPhone 14 ve 15 Serisi İçin Güncel Tamir Maliyetleri

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Yeni nesil cihazlarda ekran ve kamera maliyetleri daha yüksektir. Özellikle OLED ekran kullanılan modellerde tamir ücretleri önemli ölçüde artabilmektedir.

iPhone 14 ve 15 serilerinde ekran değişimi çoğu serviste 7.000 TL ile 15.000 TL arasında değişebilmektedir.

Eski Modeller (X, XS, XR): Tamir mi, Yenisi mi?

Cihazın genel durumu iyiyse ekran veya batarya değişimi yaptırmak çoğu zaman ekonomik olabilir. Ancak birden fazla donanım arızası bulunan cihazlarda yeni modele geçmek daha mantıklı hale gelebilir.

iPhone Tamirine Göndermeden Önce Bilmeniz Gerekenler

Tamir Garantiyi Etkiler mi? Konak Servislerinin Garanti Politikası

Yetkili servis dışında yapılan işlemler Apple garanti kapsamını etkileyebilir. Özel servislerin büyük bölümü ise yaptıkları işleme göre 3 ila 12 ay arasında servis garantisi sunmaktadır.

Face ID Tamirden Sonra Çalışmaya Devam Eder mi?

Doğru ekipman ve uzman teknik servis tarafından yapılan onarımlarda Face ID genellikle çalışmaya devam eder. Ancak bazı ağır hasarlı cihazlarda Face ID fonksiyonunun korunması mümkün olmayabilir.

SSS: Konak iPhone Tamiri Hakkında Merak Edilenler

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Konak'ta iPhone Tamiri Kaç Dakika Sürer?

Basit ekran ve batarya değişimleri genellikle 30 ila 90 dakika arasında tamamlanır.

Tamirde Garanti Veriliyor mu? Kaç Ay?

Servise göre değişmekle birlikte çoğu işletme 3 ila 12 ay arasında garanti sunmaktadır.

Konak'ta En Ucuz iPhone Tamiri Nerede Yapılır?

En düşük fiyatı veren servis her zaman en doğru tercih olmayabilir. Kullanılan parça kalitesi ve garanti süresi mutlaka değerlendirilmelidir.

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