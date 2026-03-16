Sony Yöneticilerine Tüm Dünyanın Önünde Özür Diletmişler: Konsol Tarihinin En Büyük Hack Olayları

Oyun konsolları yıllardır milyonlarca oyuncunun buluştuğu platformlar olsa da zaman zaman hackerlar için cazip hedefler hâline gelebiliyor. PlayStation’dan Nintendo’ya kadar birçok büyük marka, tarihe geçen siber saldırılar ve güvenlik açıklarıyla gündeme geldi. Biz de bu içeriğimizde hepsini irdeliyoruz.

Oyun dünyası sadece yeni konsollar, grafik teknolojileri ve büyük oyun lansmanlarıyla konuşulmuyor. Bazen tek bir güvenlik açığı ya da siber saldırı, milyonlarca oyuncuyu ya da oyun firmasını etkileyen dev krizlere dönüşebiliyor.

Tabii ki oyun konsolları da bu saldırılardan nasibini alıyor. Son olarak, 'kırılamaz' olarak bilinen Xbox One’ın 13 yıl sonra kırıldığına şahit olduk. Şimdi gelin oyun konsolları tarafında tarihe geçen en büyük hack olaylarına teker teker bakalım...

PlayStation Network’ün hacklenmesi

2011'de Sony’nin PlayStation Network servisi büyük bir siber saldırıya uğradı ve yaklaşık 77 milyon kullanıcının verileri tehlikeye girdi. Olayın ardından PSN tam 23 gün boyunca kapalı kaldı ve milyonlarca oyuncu çevrim içi servisleri kullanamadı. Sony bu süreçte ciddi bir itibar kaybı yaşarken şirketin yüz milyonlarca dolar zarar ettiği konuşuldu.

Bu olayın ardından Sony'de oyuncuların da baskısıyla PlayStation patronu Kaz Hirai ve diğer yöneticiler kameraların karşısına çıktı. Açıklamanın ardından Japon şirket kültüründe sık görülen şekilde başlarını eğerek (ojigi) oyunculardan ve kamuoyundan özür dilediler. Bu özrün yanında Sony, oyunculara telafi olarak “Welcome Back” (Hoş Geldiniz) programını da başlattı.

Yine 2011, ancak bu sefer Xbox...

Aynı yıl Xbox tarafında da dikkat çeken bir güvenlik krizi yaşandı. Bazı hacker grupları Xbox Live hesaplarını ele geçirerek özellikle FIFA Ultimate Team gibi oyunlarda değerli dijital içerikleri çalmaya başladı. Microsoft çok sayıda hesabı geri yüklemek zorunda kalırken güvenlik önlemleri de sıkılaştırıldı.

PlayStation 3’ün kırılması

2010 ünlü hacker George Hotz (GeoHot), PlayStation 3’ün güvenlik anahtarlarını ortaya çıkararak konsolun jailbreak yapılabilmesinin önünü açtı. Bu sayede kullanıcılar PS3 üzerinde yetkisiz yazılımlar çalıştırabilir hale geldi. Sony olayın ardından GeoHot’a dava açtı ve konu teknoloji dünyasında uzun süre tartışıldı.

Fusée Gelée: Nintendo Switch’in hacklenmesi

2018’de güvenlik araştırmacıları Nvidia Tegra işlemcide bulunan 'Fusée Gelée' adlı donanımsal bir açık keşfetti. Bu açık sayesinde Nintendo Switch’te homebrew yazılımlar çalıştırmak ve korsan oyun yüklemek mümkün hale geldi.

Açığın donanım seviyesinde olması nedeniyle Nintendo bunu yazılım güncellemesiyle tamamen kapatamadı. Şirket daha sonra Switch’in yeni donanım revizyonlarını piyasaya sürerek sorunu büyük ölçüde çözmeye çalıştı.