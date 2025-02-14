Bir grup araştırmacı tarafından yapılan testler sonucunda köpeklere komutlarınızı dinletmek için ne yapmanız gerektiği araştırıldı.

Avusturyalı bilim insanları, köpeklerin dikkatini çekmenin ve komutlara daha iyi uymalarını sağlamanın formülünü keşfetti.

Viyana Veterinerlik Üniversitesi'nden araştırmacılar, köpeklerin insan komutlarını nasıl anladıklarını anlamak için 20 köpeğe göz izleme başlıkları takarak bir deney gerçekleştirdi. Çalışmanın başyazarı Christoph Voelter, "Sahibin bakışları ve el hareketleri tek başına etkili olabilir ancak birlikte kullanıldıklarında çok daha güçlü hâle geliyor." dedi.

Deneyde hangi aşamalar uygulandı?

Deneye Staffordshire teriyerlerinden kanişlere kadar farklı ırklardan köpekler katıldı. Köpekler, bir bilim insanıyla karşı karşıya oturdu ve önlerinde birinde gizli ödül bulunan iki kâse konumlandırıldı. Araştırmacılar, köpeklerin dikkatini çekmek için beş farklı senaryo denedi:

Sadece kâseye bakmak

Sadece kâseyi işaret etmek

Hem kâseye bakmak hem işaret etmek

Kâseye bakmadan işaret etmek

Sahte bir top atma hareketi yapmak

Sonuçlar, köpeklerin en başarılı performansını kâseye hem bakıldığında hem de işaret edildiğinde gösterdiğini ortaya koydu. Sahte top atma hareketiyse en az dikkat çeken yöntem oldu.

Köpekler ipuçlarını kavrayabiliyor

Araştırmacılar, köpeklerin sadece bir yöne yönlendirilmekten öte kendilerine verilen ipuçlarının anlamını kavrayabildiklerini düşünüyor. Voelter konuyla ilgili olarak, "Köpekler, bu ipuçlarını iletişimsel bir mesaj olarak mı algılıyor yoksa yalnızca bir hareket direktifi olarak mı görüyor, bunu henüz tam olarak bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak araştırmacılar, köpeğinizin sizi daha iyi anlamasını istiyorsanız sadece komut vermekle yetinmeyip göz teması kurmanızı, işaret dili kullanmanızı ve sabırlı olmanızı tavsiye ediyor.