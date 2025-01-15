Köpeklerin yaşı nasıl hesaplanır? 7 ile çarparak mı? Bilim, bu konuda tam olarak ne diyor?

Köpek yaşı hesaplarken 7 ile çarpma gibi yaygın bir inanış var. Aslında bu, biraz basit ve pek de doğru olmayan bir hesaplama şekli.

Zira köpeklerin yaşlanması cinslerine göre değişiklik gösteriyor ve insanlardan daha farklı şekilde yaşlanıyorlar.

1 köpek yılının, 7 insan yılına denk geldiği hesaplama aslında bir efsane.

Small Animal Practice dergisinde yayımlanan araştırmada, cinse bağlı olsa da bir köpeğin genellikle 12.5 yaşında yaşlandığı ortaya çıktı. Tabii bu, insan yaşıyla 12.5 yaş değil.

İnsan hayatının ilk 15 senesi, orta boy bir köpeğin hayatının ilk 1 yılı demek. Köpeğin ikinci yaşı da insanın 16 ila 24 yaşları arası. Bu 2 yıldan sonra, her insan yılı 5 köpek yılına denk geliyor.

Yani insan yaşıyla köpek yaşını kıyaslamak epey zor. Üstelik bir de cinslere göre yaşlanma faktörleri değişince.

Küçük ırklar, daha yavaş yaşlanıyor.

Jack Russell teriyerleri gibi daha küçük ırklar, daha yavaş yaşlanma eğiliminde. Bu konuyla ilgili yazdığımız ayrı bir içeriğimizi, aşağıya bırakıyoruz. Şimdi konuyu dağıtmadan geri dönelim.

Bahsettiğimiz küçük ırklarda, yaşlılık döneminin başlangıcı 14 yaşa kadar çıkıyor. Öte yandan Labrador retriever gibi daha büyük ırklar, 12 yaşlarında yaşlılığa giriş yapıyor.

Yaşlı köpekleri etkileme potansiyeli olan sağlık problemleri de belirlendi.

Kilo kaybı ya da fazla kilo alımı, yaşlı köpekleri etkileyen sağlık sorunlarında %35’lik kısmı kapsıyordu. Hareket etmede zorluk gibi kas-iskelet sistemi sorunları da %33 ile ikinci sırada yer alıyordu. Tartar birikimi, periodontal hastalık ve diğer diş hastalıkları, %31 iken ciltle ilgili problemler %28’lik dilimdeydi. Son olarak ise ishal ve kusma gibi sindirim problemleri %22 olarak belirlendi.

Araştırma yazarları ayrıca “Yaşlanan Köpek Araç Kiti” oluşturdular. Kaynakta, köpekler yaşlandıkça göz önünde bulundurulması gereken belirtiler şunlar:

Sürekli uykulu olması

Yürürken sendelemesi

Geceleri evde fazla dolaşması

Kaygılı görünmesi

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