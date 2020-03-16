Koronavirüs Tedavisi: İyileşenlerin Kanı Hastalara Verilecek

Yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2) salgını nedeniyle olağanüstü durum ilan eden ABD, sıra dışı bir tedavi yöntemiyle gündeme geldi. Ülkede iyileşen COVID-2019 hastalarının kanı, yeni teşhis edilen hastalara aktarılacak. Uzmanlar bu çözümün etkili ama kalıcı olmadığını söylüyor.

Koronavirüs salgını batı ülkelerinde yaygın şekilde görülmeye devam ediyor. ABD’de ilan edilen olağanüstü hal, vatandaşlarını da paniğe sürükledi. Virüse ilişkin yapılan son bilimsel çalışmalar ise sıra dışı sonuçlar verdi. Bulgulara göre yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2’nin neden olduğu COVID-2019 hastalığını atlatan bireylerin kanı, yeni hastalara umut olabilir.

Çalışmayı yapan bilim insanları, yeni koronavirüsü atlatan insanların kanından örnek alarak serumlar hazırlayacaklar. Bu serumlarda bulunacak olan viral antikorlar, hastalık sürecinde olan diğer insanlara enjekte edilecek. Böylece kısa vadede koruma sağlanacak.

Söz konusu tedavi yöntemi geçici ancak kökeni 19. yüzyıla dayanıyor:

Tıp dünyasında “pasif antikor” olarak adlandırılan söz konusu kan tedavisi yöntemi, daha önce çocuk felci, kabakulak, grip ve kızamık gibi yayın hastalıklarda kullanılmış, salgınlar yavaşlatılmıştı. Yeni tip koronavirüse dair pek çok araştırmanın kaynağı haline gelen John Hopkins Ünivesitesi araştırmacılar, antikor tedavisinin acilen uygulamaya koyulabileceğini söylediler.

Araştırmanın yazarlarından Arturo Casadevall, “Bu seçeneğin kullanılması herhangi bir araştırmayı ya da gelişmeyi gerektirmiyor” dedi. Bilindiği üzere yeni tip koronavirüse karşı dünyanın pek çok ülkesinde çalışmalar devam ediyor. Ancak aşı ve ilaç geliştirilmesi en iyi ihtimalle 10 ayı bulacak. Kan yoluyla yapılacak tedavi yöntemi, en azından kalıcı bir çözüm bulunana dek uygulanabilir.

Peki koronavirüs tedavisi için önerilen bu süreç nasıl işliyor?

Koronavirüs sürecini atlatan ya da atlatma sürecinde olan hastalar, kanlarını tedavi olacak hastalar için bağışlıyorlar. Bu süreçte vücutlarında SARS-CoV-2’ye karşı üretilen yüksek düzeydeki antikorlar da alınan kanın içerisinde bulunuyor. Bu antikorlar, hastalığı atlatan kişilerin kanlarında aylarca hatta yıllarca dolaşabiliyor.

Bilim insanları söz konusu antikorları alıp işleyebilirlerse kısa süreli tedaviler mümkün olacak. Antikor serumları, yüksek risk grubunda bulunan kişiler, sağlık çalışanları ve hasta yakınlarına enjekte edilecek geçici bir ilaç gibi görev üstelenecek. Hatta hiç enfekte olmamış kişilerin de bu sayede virüs gelmeden savunma sistemine sahip olmaları sağlanabilecek.

Şu ana kadar 80 bine yakın hasta yeni tip koronavirüsün neden olduğu COVID-2019’u atlatmış durumda. John Hopkins Üniversitesi araştırmacıları, söz konusu kan transfer yönteminin birkaç hafta ya da ay içerisinde uygulamaya koyulabileceğini bildirdiler.

Koronavirüse karşı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan evde karantina kuralarına buradan, salgına karşı tüm bilinenler ve alınması gereken önlemlere buradan, Dr. Mehmet Öz’ün konuya ilişkin açıklamalarına ise buradan ulaşabilirsiniz.