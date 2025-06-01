Kuzey Kore'de kullanılan ve bir şekilde Kuzey Kore'nin dışına çıkarılan bir akıllı telefon, günümüzde Kuzey Kore'de ne türden bir yaşam olduğunu gözler önüne serdi.

Herkesin bildiği üzere Kuzey Kore âdeta farklı bir ütopya. Günümüzde bile Kuzey Kore'de yaşayanların tam olarak ne gibi hayatları olduğu ve nasıl bir yönetime maruz kaldığını çözmek oldukça güç ve bugün, ülkede uygulanan sansürün ne kadar ileri gittiği, ülke dışına kaçırılan bir akıllı telefonla gözler önüne serildi.

Kuzey Kore'de Güney Kore’ye dair her şey yasak. Ülkeyi yöneten Kim Jong Un, halkını dış dünyadan uzak tutmak için internete ve medyaya ağır sansür uyguluyor. BBC’nin haberine göre Kuzey Kore’de kullanılan akıllı telefonlar öyle bir şekilde programlanmış ki Güney Kore’ye ait bazı kelimeleri bile yazamıyorsunuz.

"Güney Kore" yazmak istediğinizde otomatikmen "Kukla Devlet" yazıyor

Örneğin Güney Kore dizilerinde erkek sevgiliye ya da abiye hitaben kullanılan "Oppa" kelimesi, Kuzey Kore telefonlarında otomatik olarak "Yoldaş" olarak değiştiriliyor. Üstelik telefon ekranında çıkan bir uyarı da bu kelimenin sadece kardeşler için kullanılabileceğini hatırlatıyor. Bir başka örnek ise "Güney Kore" yazmak istediğinizde telefon bunu hemen "Kukla Devlet" olarak değiştiriyor. Bu, Kuzey Kore yetkililerinin Güney Kore için kullandığı bir ifade.

Kim Jong Un, K-pop müzikleri ve Güney Kore dizileri gibi yabancı kültürleri tamamen yasakladı. Hatta daha önce bu içerikleri izleyen bir gencin kamuya açık şekilde idam edildiği bile aktarılan bilgiler arasında fakat doğrulanmış değil.

Her beş dakikada bir otomatik ekran görüntüsü alıyor

İş bununla da kalmıyor. Telefonlar her beş dakikada bir otomatik ekran görüntüsü alıyor. Bu görüntüler, kullanıcıların göremeyeceği gizli bir klasöre kaydediliyor ve sadece yetkililer tarafından incelenebiliyor. Böylece kimin ne yaptığı adım adım takip edilebiliyor.

Kısacası Kuzey Kore’deki tüm iletişim cihazları sadece devletin onayladığı içerikleri gösterecek şekilde ayarlanmış durumda. Bunları değiştirmek ya da dışarıdan içerik izlemek büyük bir suç sayılıyor ve zaten çoğu insanın 2025 yılında bile maalesef ki internete erişimi bile yok.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.