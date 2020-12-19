Arazi araçlarının vazgeçilmez bir modeli olan Land Rover Defender, tasarım konusunda tamamen yenilenerek günümüz şartlarına daha uyumlu bir araç haline getirildi. 1948 yılından beri korumuş olduğu klasik çizginin tamamen dışına çıkarak yepyeni bir görünüme sahip olan Defender'ın sahip olduğu özelliklere ve fiyat listesine yakından göz atmak istedik.

İngiliz arazi otomobili üretici olan Land Rover’ın sevilen modellerinden birisi Defender, tamamen yenilenerek yepyeni bir görünüme sahip oldu. Hem zorlu arazi koşullarına hem de şehir içine uyum sağlayabilecek yeni donanım ve tasarımıyla araç yeni versiyonuyla Türkiye’de de satışa sunuldu.

Açıkçası Land Rover Defender model aracın radikal bir kararla tamamen değiştirilmesi, arazi aracı severlerin biraz tepkisini toplamış durumda. Nesillerdir devam ettirilen bir görünümün bir anda değiştirilmesi bir yandan beğeni toplasa da bir yandan da araba severlere bizim sevdiğimiz klasik model nerede dedirtti. Dilerseniz araçta ne tarz değişiklik yapılmış, hangi motorlar kullanılmış daha yakından bakalım.

Tasarım

Dış tasarım

Öncelikle arabaya ilk bakışta arabadan hiç anlamayan birisi bile Defender’ın ne kadar değiştiğini anlayabilir. Land Rover Defender, önceki nesillerinde daha sert, keskin hatlara sahip bir araçtı. Defender’ın doğduğu ülke İngiltere’de bu araç genellikle askeri amaçlarla kullanılmasından, aracın eskiden neden bu kadar sert bir görünüme sahip olduğu kolaylıkla anlaşılabiliyor.

Land Rover, uzun süredir koruduğu bu görünümü Defender’ı şehir içine de uyumlu bir araç haline getirmeye çalışarak biraz yumuşatmış. Ön tampona baktığımız zaman keskin küt çizgilere sahip tasarımın artık daha yumuşak bir şekilde arabayı sardığı apaçık ortada.

Elbette Land Rover, eski Defender modellerinde kullanılan bazı detayları yeni modelde kullanmaya devam etmiş. Yuvarlak farlar ve kaputun üzerinde bulunan kauçuk korumalar her ne kadar son derece yenilikçi dursa da bu detaylar Defender’dan alışkın olduğumuz klasik görünümün biraz da olsa korunmasına yol açmış.

İç tasarım

Land Rover Defender’ın iç kabini, dış tasarımından çok daha önce yenilenerek üst sınıf bir aracın sunabileceği premium deneyimi sürücüye zaten yansıtabiliyordu. Ancak yeni modelin eski modellere göre çok daha sade ve zarif bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu tarzda bir arazi aracı satın alacak insanın iç kabinde ne kadar zariflik isteyeceği biraz tartışılır.

Vites kutusunun multimedya ekranının hemen altında konumlandırılması, sanki önceki nesillerde kullanılan yüksek vites topuzuna bir gönderme yapılmış gibi duruyor. Ancak yeni vites kutusunun son derece teknolojiye ayak uydurabilen ve yenilikçi bir görünüme sahip olduğunu da söyleyelim.

Land Rover Defender, iç kabininde kullanıcıya koltuk konfigürasyonu sunuyor. Bu sayede arka tarafta bulunan koltukların hepsini ya da sadece bir tanesini kapatarak bagaj hacmini ihtiyacınıza göre genişletebiliyorsunuz. Yaklaşık olarak 2380 litre bagaj hacmi sunan Defender, aynı zamanda 7 koltuk kapasitesine de ulaşabiliyor.

Teknolojik özellikler

Multimedya ekranı

Land Rover Defender, 10 inç boyutlarında Navigation Pro ile uyumlu bir multimedya ekranına sahip. Gerçek zamanlı trafik yoğunluğunu gösterebilen Navigation Pro, aynı zamanda park yeri ve park etme ile ilgileri detayları da sürücüye sunuyor.

Dokunmatik olan bu ekranda aracın bulunduğu koşullara göre sürüş modlarını ayarlayabiliyor, Premium Kabin Aydınlatması adı verilen araç içi aydınlatma sistemini kişiselleştirebiliyorsunuz.

Head Up Display

Defender, üst segmente ait araçlarda görmeye alışkın olduğumuz Head Up Display özelliğine sahip. Navigasyon bilgileri, vites ve hıza dair ayrıntıların yansıtıldığı bu özellik tüm verileri yüksek çözünürlükte kokpitin ön camına yansıtıyor.

Clearsight Ground View teknolojisi:

Land Rover Defender’ın dört bir yanına konumlandırılmış kameralar sayesinde kaputun içerisinden aracın aşağısını ve alt tamponları 3 boyutlu bir şekilde görebiliyorsunuz. Clearsight Ground View, özellikle zorlu arazi şartlarında lastiklere ve alt kısıma neler olup bittiğine hakim olabilmeniz için son derece önemli bir özellik.

Clearsight dikiz aynası

Bagaja konulan büyük valizler veya arkaya oturan uzun boylu bir insan çoğu zaman sürücünün dikiz aynası görüşünü kapatabiliyor. Land Rover bu engeli ortadan kaldırmak için aracın arka tarafına yerleştirilen kameradan gelen görüntüyü özelleştirilmiş dikiz aynası sayesinde hiç gecikme olmadan sürücüye yansıtabiliyor.

Güvenlik önlemleri

Kör nokta asistanı paketi

Opsiyonel olarak satın alınabilen bu paket, kör nokta asistanı, güvenli çıkış ve arka trafik monitörleri gibi özellikleri bünyesinde bulunduruyor. Kör nokta asistanı sinyal verildikten sonra Defender’ın kör noktasında başka bir araç bulunuyorsa sürücüyü sağ ve sol aynalar aracılığıyla uyarıyor ve sürücü bu uyarılara rağmen bir şey yapmazsa direksiyona güç uygulayarak sürücünün şerit değiştirmesini engelliyor.

Güvenli çıkış monitörü sürücü araçtan inmek istediği zaman, kapıyı açmadan önce aracın çevresinde bisikletli gibi başka bir engel varsa sürücüyü anında sesli bir şekilde uyarıyor. Paketin içerisinde bulunan son özellik olan arka trafik monitörü, araç geri giderken arkadan veya çaprazdan başka bir engelin gelmesi durumunda sürücüyü uyarmak içi tasarlanmış.

Sürücü asistanı paketi

Sürücü asistanı paketi, artık her yeni model araçta görmeye alışkın olduğumuz adaptif hız asistanını ve arka çarpışma önleme monitörünü içeriyor. Adaptif hız sabitleyici, öndeki araçla arasındaki takip mesafesini korurken, mesafenin kısaldığı durumlarda otomatik olarak lastiklere fren uyguluyor.

Arka çarpışma önlemi Defender’ın sürücüsünü değil, arkadan gelen sürücüyü uyarmak için tasarlanmış bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Arkadan hızını hiç kesmeden gelen bir araç olduğu durumlarda Defender uyarı ışıklarını açıp kapatarak diğer araçta bulunan sürücüyü yavaşlaması için uyarıyor.

3D çevre görüş kamerası

Land Rover Defender, dört bir yanına yerleştirilmiş kameralar sayesinde sürücüye 3 boyutlu 360 derece görüş imkanı sunuyor. Park yardımı gibi özelliklerin de dahil edildiği bu sistem, sürücünün aracın çevresine dair tam hakimiyet kazanmasını sağlıyor.

Yeni Land Rover Defender motoru, performansı ve yakıt tüketimi

S, SE, HSE ve First Edition olmak üzere 4 farklı donanım paketine sahip Land Rover Defender, Türkiye’de sadece tek bir motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Ancak yakın zamanda Land Rover Defender’da dizel motor üretimi durdurulacak ve Ocak ayında Türkiye’ye 2.0 litrelik benzinli motor seçeneği gelecek.

Şu anda bulunan dizel motor seçeneğinde sadece otomatik şanzıman sunulması, arazide düz vites bağımlılarını hayal kırıklığı yaratacak gibi duruyor. Dilerseniz ülkemizde vergi diliminden güzel bir şekilde nasibini alan 2.0 litrelik motorun sahip olduğu teknik özelliklere daha yakından bakalım.

2.0 D240 otomatik

Motor tipi: 4 silindir dizel

Beygir: 240

Maksimum hız: 188 km

0-100 km hızlanma: 9,7 saniye

Şehir içi yakıt tüketimi: 8,4 lt

Şehir dışı yakıt tüketimi: 7,1 lt

Ortalama yakıt tüketimi: 7,6 lt

Land Rover Defender fiyat listesi

Land Rover Defender S 2.0 D240 1.519.555 ₺

Land Rover Defender SE 2.0 D240 1.672.395 ₺

Land Rover Defender HSE 2.0 D240 1.846.076 ₺

Land Rover Defender FIRST EDITION 2.0 D240 1.915.548 ₺

Land Rover Defender’ın dizel motor seçeneğiyle sunulan fiyat listesine birlikte göz attık. Ocak ayında Türkiye’ye gelip Şubat ya da Mart ayında satışa sunulacak benzinli versiyonunun 1.900.000 ₺ ila 2.100.000 ₺ arasında bir fiyat listesine sahip olacağı söyleniyor.

Land Rover Defender’ın sahip olduğu donanımlara söylenecek pek de bir söz yok. Zaten bu kadar yüksek meblağlar ödeyeceğiniz bir arabada bu tarz donanımlar mutlaka bulunmalı. Ancak yeni Defender’ın tasarım açısından çizgisini tamamen bozarak güncel beklentilere ayak uydurmaya çalışmış olması biraz hayal kırıklığı yaratıyor.

Defender tarzındaki arabalar akla biraz da ilk görünümleriyle oturmuş klasik modellerin içine giriyor. Mercedes’in G kasa modelleri de buna verebileceğimiz en büyük örneklerden birisi. Mercedes donanımı ne kadar yükseltirse yükseltsin G kasa modellerinin klasik çizgisini hiç bir şekilde bozmadan devam ettirmeyi başarıyor. En büyük rakibi sayılabilecek Land Rover Defender’ın da bu kadar değişikliğe gitmeden aracı modernleştirmesi daha iyi olabilirdi.

Fiyatını göz önünde bulundurmazsak yenilenmiş Land Rover Defender hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce Defender arazi aracı olarak ilk tercih edilen modellerden birisi olarak kalabilecek mi yoksa Jeep Compass gibi araziden dönme şehir aracı kervanına katılacak mı? Yorumlarınızı merakla bekliyoruz.