Kendi Kendinize Denemeyin: Lastikleri Ateşle Nasıl Şişirebiliyorlar?

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Lastiklerin ateşle şişirilmesi, etkili bir yöntem olsa da tehlikeleri her zaman fazla. Bakalım bu işlem nasıl oluyor ve ne gibi güvenlik riskleri var?

Lastik, normal şartlarda, bir hava kompresörü ve lastik pompası kullanarak lastik valfine vağlayıp belirtilen değere kadar şişirilir.

Ancak videolarda veya canlı gördünüz mü bilmiyoruz ancak kimisi lastiğini ateşle şişirebiliyor.

Genleşme sayesinde şişiyor.

Tüpsüz lastiklerin havası tamamen boşaldığında, lastiğin janta oturmasını sağlayan damaklar yuvalarından çıktığı için şişirmek oldukça zor oluyor. Böyle durumlarda yanıcı bir sıvı ya da gaz, lastiğin içine püskürtülüyor.

Özellikle kamyon, traktör, ağır iş makinesi gibi büyük araçları janta oturtmak için kullanılan bu yöntem, öyle herkesin yapabileceği güvenli bir yöntem değil.

Şişirme esnasında lastiğin içine yanıcı bir madde (çoğunlukla fren temizleyici sprey, tiner ya da aerosol kullanılıyor) püskürtülüyor ve bu madde tutuşturularak oluşan genleşme ile lastik şişmiş oluyor, istenildiği şekilde janta oturuyor. Ancak fazla miktarda sıkıldığında patlama riski olduğunu belirtmekte fayda var.

Biz uyarımızı yapalım…

ateşle lastik şişirme

Bu yöntem, asla güvenli bir yöntem değil. Ciddi yangın ve patlama riskleri var. Özellikle güvenlik gözlüğü, eldiven gibi koruyucu ekipmanlar kullanılmadan yapılması epey tehlikeli.

Hele bir de bu konuda bir tecrübeniz yoksa hiç kalkışmamalısınız. Modern yöntemlerle lastik şişirme her zaman daha verimli ve güvenli.

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