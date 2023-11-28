Yıllar önce video oyunlarında, klavyelerde bulunan yön tuşlarını kullanarak karakterimizi hareket ettirirdik. Bu gelenek yıllar sonra son buldu ve artık yön tuşlarının yerini W, A, S ve D tuşları aldı. Artık yön tuşları için bir standart hâline gelen WASD tuşları, oyuncuların klavyesinde en çok kullandıkları tuşlar hâline geldi. Peki neden günümüz oyunlarının neredeyse tamamı yön tuşları yerine WASD ile hareket etmemizi istiyor?

Henüz oyun dünyasına yeni atılan oyuncular, karakterimizi eskiden yön tuşlarıyla hareket ettirdiğimiz o karanlık günleri bilmezler. Eskiden oyunlar sadece klavye ile oynanırdı ve farenin oyunlarda hiçbir işlevi yoktu. Karakterimizi hareket ettirmek, silah seçmek, ateş etmek hatta kamera açısını değiştirmek için bile klavyeyi kullanıyorduk.

Yön tuşlarıyla hareket etmek her ne kadar zor olsa da kamera açısını fare ile kontrol edememek dönemin oyuncularına âdeta boğulma hissi yaşatıyordu. Bundan tam 26 yıl önce bir Quake oyuncusu, düzenlenen turnuvaları sürekli kazanması sonucu dikkatleri üzerine çekmişti. Hikâyemiz de tam burada başlıyor.

Oyuncular, hem hareket etmek için hem de kamera açısını değiştirmek için klavyeyi kullanıyordu; farenin oyunlarda işlevi yoktu

1990'lı yıllarda çıkmış, döneminin en popüler oyunları olan; Doom, Quake ve Hexen gibi oyunları oynamak için oyuncular ciddi çaba sarf ediyorlardı. İş, Quake gibi multiplayer destekleyen rekabetçi oyunlara gelince ise tam anlamıyla çığırından çıkıyordu.

Bir taraftan oyundaki silahlarınızı seçmeniz gerekiyor, diğer taraftan karakteri hareket ettirmek için uzak klavye tuşlarına yetişmeniz gerekiyordu. Kısaca; video oyunları oynamak, bir eğlenceden çok tam bir çileydi.

1997 yılında Quake 2'nin düzenlediği turnuva, oyunculuk tarihinin en önemli olaylarından biri oldu.

26 yıl önce, oyun tarihinin ilk resmî espor turnuvası The Red Annihiliation, 2000'den fazla oyuncunun katılımıyla ABD'de canlı olarak gerçekleşmişti. Turnuvayı kazanan oyuncu, Quake 2 oyununun programcısı olan Jonh Carmack'in Ferrari'sinin sahibi olacaktı.

Turnuvanın son aşamasına gelindiğinde, Thresh lakaplı oyuncu Dennis Fong ve Entropy lakaplı oyuncu Tom Kimzey karşı karşıya geldi. Nefes kesen bu mücadelenin kazananı ise Dennis "Thresh" Fong oldu. Peki bu galibiyet, neden oyun dünyasının kaderini değiştirdi?

Dennis "Thresh" Fong'un turnuva zaferi, oyun sektöründe yeni bir çağın öncüsü olmayı nasıl başardı?

The Red Annihilation turnuvasının kazananı, dünyanın ilk espor oyuncusu Dennis "Thresh" Fong; turnuva esnasında çoğu oyuncunun dikkatini çekmişti. Dönemin oyuncuları, Quake ve daha birçok oyun için oyunun belirlediği varsayılan olarak atanan tuşları kullanarak oynuyorlardı.

Turnuvada yarışan oyuncuların bazıları her ne kadar farklı tuşlara atamalar yapmış olsalar da kamera açısı için fareyi kullanmak hiçbir oyuncunun aklına gelmemişti.

Fong, hareket etme yön tuşlarını W, A, S ve D tuşları ile değiştirmiş; kamera açısını ayarlamak içinse klavyeden herhangi bir tuşa atama yapmak yerine fareyi kullanmıştı. Yaptığı bu tuş düzenlemesi, ona hem dünyanın ilk espor turnuvasını hem de John Carmack'in 328 model Ferrari'sini kazandırmıştı.

Fong, bu düzenleme ile sadece kendisine değil, oyun dünyasına da büyük katkılar sağlamıştı. W, A, S, D tuşlarını yön tuşları olarak kullanmak ve kamera açısı için fareyi kullanmak artık oyuncuların ilk tercihi hâline gelmişti.

The Red Annihilation turnuvası, oyuncular arasında büyük ses getirmiş ve 1998 yılında WASD + fare kombinasyonu ilk defa bir oyunda varsayılan olarak gelmişti.

Büyük ödülü ve katılımcı sayısının çokluğu ile dünya çapında büyük ses getiren The Red Annihilation turnuvasının ardından, Dennis Fong oyun dünyasında tanınan bir isim olmuş, kullandığı efsanevi klavye ve fare kombinasyonu oyuncular tarafından benimsenmişti.

1998 yılında çıkan, günümüzde de rakipsiz bir efsane olarak bilinen Half Life; tarihte ilk kez resmî olarak kamera açısı fare ile kontrol edilebilen, hareket mekanikleri içinse WASD tuş takımı kullanılan ilk video oyunu olmuştu.

Valve, Half Life oyununda WASD yerine ESDF tuş kombinasyonunu kullanmak istiyordu.

Oyunun yapımcı şirketi Valve'ın kurucusu Gabe Newell, her zaman WASD tuş takımına karşı ESDF tuşlarını savunan biri olmuştu.

Half Life oyununa varsayılan olarak ESDF tuş kombinasyonunu eklemek istemiş ancak oyuncular WASD tuşlarına çoktan alıştıkları için zorunlu olarak WASD tuşlarını, oyunun varsayılan hareket tuşları olarak tanımlamıştı.

Her ne kadar günümüzde de WASD tuş takımı standart hareket tuşları olarak olsa da özellikle 1990'lı yılların oyuncuları için hâlâ ESDF-WASD tartışmaları devam ediyor.

Tartışmalar 26 yıldır devam etmesine rağmen varsayılan tuşlar olan WASD dizilimi değişmedi ve muhtemelen önümüzdeki yıllarda da hareket mekaniği için bu tuşların yerini tutacak yeni bir tuş kombinasyonu görmeyeceğiz.

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