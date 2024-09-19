Lionsgate, Runway ile yapay zekâ destekli prodüksiyon için anlaşma yaptı. Yeni işbirliği, film ve dizi üretiminde yenilikler getirecek.

Lionsgate, film ve dizi prodüksiyonunda büyük bir yeniliğe imza attı. Stüdyo yapay zekâ teknolojisinde öncü olan Runway ile işbirliği yaparak, içerik üretim süreçlerinde büyük bir yeniliğe gitmeyi hedefliyor.

Anlaşma Runway’ın Lionsgate’in geniş film ve dizi portföyüne erişim sağlamasına ve bu içerikler üzerinde özel bir yapay zekâ modeli geliştirmesine olanak tanıyacak. Yeni model film yapımcılarına ve yönetmenlere, prodüksiyon ve kurgu aşamalarında etkili ve yaratıcı araçlar sunacak.

Yapay zekâ ile prodüksiyon süreçlerinde büyük bir değişikliğe gidiliyor

Lionsgate’in Başkan Yardımcısı Michael Burns, bu işbirliğinin maliyetleri azaltma ve içerik üretiminde daha verimli çözümler sunma fırsatı sunduğunu belirtti. Burns, Runway’ın sunduğu teknolojiyi stüdyonun mevcut operasyonlarını geliştirmek için önemli bir araç olarak gördüklerini vurguladı.

Runway’ın kurucu ortağı ve CEO’su Cristóbal Valenzuela, bu ortaklığın film yapımcılarına hikayelerini daha yaratıcı ve etkili bir şekilde anlatma imkanı vereceğini ifade etti.

İlerleyen dönemlerde yapay zekânın prodüksiyon süreçlerinde nasıl bir fark yaratacağı ve maliyetler üzerindeki etkileri merakla bekleniyor.