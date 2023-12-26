ABD'de bir lise öğrencisi, okuldaki tüm iPhone'ları hack'ledi. Bu siber saldırıda, iPhone'lar durup dururken kapandı. Polisin soruşturması devam ederken, saldırıyı gerçekleştiren öğrenciye suçlama yöneltilmedi.

Geçtiğimiz ay ABD'de hizmet vermekte olan Washington Liberty Lisesinde ilginç bir siber saldırı olayı gerçekleştiği ortaya çıktı. 30 Kasım'da yaşanan ve kamuoyunda gündem olmayan olay, iPhone'ların basit bir elektronik cihazla kullanılamaz hâle getirilebileceğini ortaya çıkardı. Polis soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre dersleri sabote etmek isteyen bir öğrenci, ne işe yaradığı açıklanmayan bir elektronik alet kullandı ve iPhone'lara yetkisiz müdahalede bulundu. Bu müdahale, öğrenci ve öğretmenlerin kullandığı iPhone'ların, durup dururken kapanmasına yol açtı.

iPhone'ları hack'leyen öğrenciye herhangi bir suçlama yöneltilmedi

Konuyla ilgili çalışmalarını sürdüren ABD Kamu Diplomasisi Danışma Komisyonu (ACPD), açıklamasında iPhone'ları hack'leyen öğrenciye hiçbir suçlama yöneltmediklerini duyurdu. Bunun nedeni, hack'lenen iPhone'lardan sızdırılan herhangi bir veri olup olmadığının bilinemiyor olması. Hatta kolluk kuvvetleri, günlerdir bu konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar. Yetkililer, siber saldırıdan doğrudan etkilenen ve potansiyel olarak etkilenmiş olan tüm öğrencilerin kimlik tespitinin yapıldığını söylediler.

Söz konusu elektronik aletle ilgili hiçbir bilgi olmadığının altını çizelim. ABD basını, konuyla ilgili detaylı bilgi almak için ACPD ve siber güvenlik uzmanları ile görüştüler. Ancak görüşmeler sonucunda elde edilen bilgiler, spekülasyondan öteye geçilemeyeceği için bilgi aktarımı yapılmadı. Uzmanların konuyla ilgili ortak kanaati, cihazların daima güncel yazılım kullanmaları yönünde. Bu garip olayla ilgili yeni bir bilgi gelirse sizlere aktarmaya devam edeceğiz.