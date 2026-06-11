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Logitech, Katlanıp Cebinize Girecek Kadar Küçülebilen İlk Taşınabilir Mouse'unu Tanıttı

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Logitech, ilk taşınabilir mouse'u Mobi Fold'u tanıttı. Cihaz, katlanıp cebinize girecek kadar küçülebiliyor.

Logitech, Katlanıp Cebinize Girecek Kadar Küçülebilen İlk Taşınabilir Mouse'unu Tanıttı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Bilgisayar aksesuarı deyince akla gelen ilk firmalardan biri olan Logitech’in sevilen ürün türlerinden biri de mouse’lardı. Şimdi ise firma, Mobi Fold ismi verilen daha önce pek karşılaşmadığınız tarzda bir mouse ile karşımıza çıktı. Ürün, şirket için de bir ilke imza atıyor.

Logitech Mobi Fold modeli, firmanın ilk taşınabilir mouse’u olarak kayıtlara geçmeyi başarıyor. Cihaz, katlanabilir bir tasarıma sahip olmasıyla cebinize girecek kadar küçülüyor.

İçerikten Görseller

Logitech, Katlanıp Cebinize Girecek Kadar Küçülebilen İlk Taşınabilir Mouse'unu Tanıttı
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Karşınızda Logitech Mobi Fold

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Mobi Fold modeli, kullanıcının kolayca yanında taşımasına imkân tanıyan bir mouse olarak tasarlandı. Sürekli seyahat hâlinde olan, havaalanları veya ortak çalışma alanlarında çalışan ancak touchpad kullanmayı sevmeyenler için geliştirilen bir ürün olduğunu söyleyebiliriz.

66 x 21 mm boyutlara sahip her iki elle de kullanılabilecek şekilde tasarlanmış Mobi Fold, tamamen açıldığında 122x33 mm boyutlara ulaşıyor. İkiye katlandığında cebinize girecek kadar küçülebiliyor. Fareyi katlamak aynı zamanda güç durumunu kontrol etmenizi de sağlıyor. Açmak onu çalıştırır, kapatmak ise devre dışı bırakıyor. Fareyi katlamak yanlışlıkla tıklamalara kolayca neden olabileceğinden Logitech, menteşe hareket hâlindeyken düğme basmalarını görmezden gelmek için cihaza özel olarak küçük bir yapay zekâ modeli de entegre etmiş.

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Dış yüzeyi toz geçirmez bir silkon kılıfla kaplı olan cihazın iç menteşesi 15 yıl dayanıklı olarak tasarlanmış. 79 gram ağırlıktaki mouse, 4.000 DPI seviyesinde PixArt PAW3222 optik sensöre sahip. Bluetooth 5.0, aynı anda 3 cihaza kadar eşleşme, 100 mAh pil ile 32 gün kullanım gibi özellikleri var. Fiyatı ise 79,99 dolar olarak açıklandı.

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