Lol’de Fizz CT'leri, Tüm Yetenekleri, Güçlü Ve Zayıf Yönleri

League of Legends’ın Bilgewater’lı yordle’ı Fizz halk arasında daha çok hamsi olarak biliniyor. Halk olarak isim yakıştırmayı sevdiğimiz için buna da takıvermişiz bir tane lakap.

Orta koridorun hem eğlenceli hem tehlikeli büyü gücü kullanan suikastçilerinden bir tanesi olan Fizz, tek kişilik hedefleri yok etme konusunda adeta bir uzman. Sahip olduğu hareketlilik bir kenara her türlü durumdan hasar almadan çıkabilmesini sağlayan yeteneği sayesinde Fizz gerçekten tehlikenin ta kendisi olabiliyor.

Orta koridor da ne yapacağını bilen bir Fizz oyuncusuna karşı oynuyorsanız, bir süre sonra gerçekten kendisiyle her karşılaştığınızda 'Öldür de bitsin artık bu çile' diye feryat figan edebilirsiniz.

Fizz CT'leri:

Akshan

Cassiopeia

Anivia

Kassadin

Lissandra

Fizz’in genel hasarı anlık vurduğu yeteneklerinden çıktığı için sürekli hasar potansiyeline sahip olan karakterler (Cassiopeia, Anivia gibi) Fizz’in başına bela oluyor. Veya anlık çıkardığı hasar ile arasında girebilen bir karakter olursa (Lissandra’nın kendini veya rakibini buza çevirmesi gibi) işleri zor bir hale gelebiliyor.

Fizz’in tüm yetenekleri:

Pasif / Çevik Dövüşçü: Fizz birimlerin içinden geçebilir ve şampiyonun tüm kaynaklardan aldığı hasar belli bir miktarda azalır.

Fizz birimlerin içinden geçebilir ve şampiyonun tüm kaynaklardan aldığı hasar belli bir miktarda azalır. Q / Zıpkın Saldırısı: Fizz atılarak hedefini deşip geçerken büyü hasarı verir ve hedefine isabet etkileri uygular.

Fizz atılarak hedefini deşip geçerken büyü hasarı verir ve hedefine isabet etkileri uygular. W / Deniztaşı Zıpkın: Fizz’in saldırıları rakiplerinde kanamaya yol açarak birkaç saniye boyunca büyü hasarı verir. Fizz sıradaki saldırısını ilave hasar verecek şekilde güçlendirebilir ve kısa süreliğine sonraki saldırılarının gücünü arttırabilir.

Fizz’in saldırıları rakiplerinde kanamaya yol açarak birkaç saniye boyunca büyü hasarı verir. Fizz sıradaki saldırısını ilave hasar verecek şekilde güçlendirebilir ve kısa süreliğine sonraki saldırılarının gücünü arttırabilir. E / Oyunbaz / Düzenbaz: Fizz havaya sıçrar ve zarafetle zıpkınının üstüne konarak hedefe alınamaz hale gelir. Fizz bunun ardından zemine darbe indirmeyi ya da tekrar sıçrayarak sert bir iniş yapmayı seçebilir..

Fizz havaya sıçrar ve zarafetle zıpkınının üstüne konarak hedefe alınamaz hale gelir. Fizz bunun ardından zemine darbe indirmeyi ya da tekrar sıçrayarak sert bir iniş yapmayı seçebilir.. R / Denizin Dişleri: Fizz’in hedef yönde attığı balık, kendisine temas eden herhangi bir şampiyona yapışarak hedefi yavaşlatır. Kısa bir aranın ardından zeminden fırlayan köpekbalığı hedefi havaya, yakındaki rakipleri de yana savurur. İsabet ettiği bütün rakipler büyü hasarı alarak yavaşlar.

Dalgaların Dümencisi (Hamsi) Fizz’in güçlü ve zayıf yönleri:

Fizz'in güçlü yönleri:

Tek kişilik hedefleri yok etme konusunda çok yüksek potansiyel olması

hareketlilik ve kaçınma konusunda çok yetenekli olduğu için baskınların çok problem olmaması

Kulağa garip gelse de dost birimlere takılmadan yürüyebilmesi

Fizz’in güçlü olmasının büyük sebeplerinden bir tanesi, anlık hasarının çok yüksek olması. Özellikle 1v1 durumlarında Fizz tam potansiyelini ortaya çıkarabiliyor. Özellikle oyunun orta safhalarında, koridorda üstün olmaya başladığınızda koridoru bırakıp adam avlamaya çıkabilirsiniz. Karşı takımın büyücüsünü veya saldırı gücü taşıyıcısını tek bulduğunuz anda direkt işini bitirebilirsiniz

Fizz'in zayıf yönleri:

Koridor ittirme konusunda oldukça kötü olması

Yeteneklerinin geneli tek kişiyi öldürme odaklı olduğu için takım savaşlarında bir nebze etkisiz kalması

Karakter suikastçi olduğu için hedeflediği rakibi öldüremezse kolay kolay savaştan çıkamıyor ve bu durum bazen çok arada kalmasına sebep oluyor

Fizz 1v1 konusunda güçlü bir karakter olsa da koridor safhasında minyonları ittirme konusunda sıkıntı yaşayan karakterlerden biri. Bunun yanı sıra karakter tek başına oynamaya daha uygun olduğu için takım savaşlarında çok açık hedef haline gelip rahat bir şekilde oynayamıyor.

LoL'de Fizz nasıl oynanır?

E yeteneği oldukça güçlü bir yetenek fakat bunun sizi ölümsüz yapacağını düşünmeyin. Özellikle erken safhalarda istediği devasa mana bedeli ile sizi kurtarmaktan çok zora sokabilir

Fizz 6. seviyeden itibaren çok rahat bir şekilde rakip oyuncuları avlayabilecek hale geliyor. Bu fırsatı karşı takımın sinerjisini bozmak için kullanın

Fizz takım savaşlarında oldukça açık bir hedef haline geliyor ve yeteneklerinin tek kişi odaklı olması işleri daha da zor yapıyor bu yüzden takım savaşlarında alacağınız pozisyon oldukça önemli

Fizz 6. seviyeye kadar masum masum oturup sonra bir anda avcı kesilen bir karakter. Özellikle koridor ittirmeniz zor ve yeteneklerinizin mana bedeli çok olduğu için 6. seviyeye kadar dikkatli oynamanız önem arz ediyor. Ultiniz açıldıktan sonra da karşı takımın sinerjisini bozup rakipleri avlamaya başlayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken başka bir nokta ise takım savaşları. Takım savaşlarında Fizz herkesin gözü önünde olan bir hedef haline geliyor. Bu yüzden öldürmek istediğiniz rakipleri gözünüze kestirip pozisyonunuzu iyi ayarlamanız gerekiyor.

Fizz’in karşısında nasıl oynanır, Fizz nasıl yenilir?

Fizz’in E yeteneği gerçekten çok sinir bozucu bir yetenek fakat bekleme süresine girdiği an tek savunma yeteneğini kaybetmiş olacak

Fizz saldırı hızına sahip olmadığı için ve kuleler üzerinde baskı kuramadığı için genellikle başka koridorlara baskına yaparak rakip takımı düşürmeye çalışır. Koridorda olmadığını farkettiğiniz an takımınızı uyarın ve koridorda olmayışını kulesi ile cezalandırın

Fizz tek başına olan bir hedefi yok etmekte güçlü olsa da suikast ve kaçış biçimleri tek bir hamleye çok fazla odaklandığından genellikle kendi başına koordineli bir safhada oynamaya uygun değildir. Bu yüzden takım arkadaşlarınız ile birlikte oynamanız işiniz zorlaştıracaktır

Fizz koridor ittirme ve kule alma konusunda başarılı bir karakter olmadığı için bu açığını başka koridorlara baskın yapıp takımın yardım ederek tamamlıyor. Bu yüzden Fizz bir anlığına bile uyarsa takımınızı uyarmanızda fayda var. Fizz’in E yeteneği sinir bozucu bir yetenek olsa da uzun bekleme süresi ve sahip olduğu mana bedeli yüzünden sık kullanabileceği bir yetenek olmayacaktır. Kullansa bile sahip olduğu tek savunma yeteneğini harcadığı için sonrasında fırsat doğacaktır.