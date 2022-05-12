LoL Şifremi Unuttum Sorunu Nasıl Çözülür? Şifre Değiştirme

Dünyanın en popüler çevrimiçi çok oyunculu oyunu olan League of Legends ya da kısaca LoL, dünyada olduğu kadar ülkemizde de en sevilen oyunların başında geliyor. Oyuna girmek için bir kullanıcı adına ve şifreye ihtiyacınız olduğu için pek çok kullanıcı bu bilgileri unutabiliyor. Gelin LoL şifremi unuttum ve LoL kullanıcı adımı unuttum sorunları nasıl çözülür adım adım tüm detaylarıyla görelim.

Riot Games tarafından geliştirilen ve ilk kez 2009 yılında yayınlanan League of Legends ya da kısaca LoL, dünyada en sevilen çevrimiçi çok oyunculu oyunların başında geliyor. Dünyada olduğu kadar ülkemizde de popüler olan LoL oyuncuları, oyuna giriş yapmak için bir kullanıcı adına ve şifreye ihtiyaç duyarlar. Kullanıcı adı çoğu zaman hatırlanır ancak pek çok oyuncu LoL şifremi unuttum sorunu yaşıyor.

LoL şifremi unuttum diyorsanız oyuna giriş yapamazsınız. Bu nedenle LoL şifreniz de en az kullanıcı adınız kadar önemlidir. Neyse ki League of Legends bu konuda yaşanan sorunların farkında ve birkaç dakika içinde uygulayabileceğiniz basit bir çözüm yöntemi sunuyor. Gelin giriş bilgilerini unutan oyuncular için LoL şifremi unuttum ve LoL kullanıcı adımı unuttum sorunları nasıl çözülür yakından inceleyelim ve uygulamanız gereken adımları tüm detaylarıyla görelim.

LoL şifremi unuttum sorunu nasıl çözülür?

Adım #1: League of Legends internet sitesini açın:

LoL şifremi unuttum sorununun çözümünün ilk adımı olarak yukarıda verdiğimiz bağlantı üzerinden www.leagueoflegends.com/tr-tr/ League of Legends internet sitesini açmalısınız. Bu internet sitesinin ana sayfası zaten LoL kullanıcılarının aşina olduğu bir ekrandır.

Adım #2: Sağ üst köşede bulunan Giriş butonuna tıklayın:

League of Legends internet sitesini açtığınız zaman ana sayfada pek çok haber ve üst araç çubuğunda Oyun Bilgisi, Şampiyonlar, Yama Notları, Daha Fazlası, Giriş, Hemen Oyna gibi kullanıcıyı farklı sayfalara yönlendiren sekmeler göreceksiniz. LoL şifremi unuttum sorununun çözümüne ulaşmak için Giriş butonuna tıklamalısınız.

Adım #3: Oturum Açamıyor Musun? yazısına tıklayın:

LoL ana sayfasındaki Giriş butonuna tıkladığınız zaman karşınıza LoL giriş ekranı çıkacak. Bu ekran üzerinden kullanıcı adınız ve şifrenizle ya da Facebook, Google, Apple hesaplarınız üzerinden League of Legends oturumu açabilirsiniz. Giriş ekranının altında bulunan Oturum Açamıyor Musun? yazısına tıklayarak işlemi sürdürün.

Adım #4: Şifreni mi Unuttun? yazısına tıklayın:

League of Legends giriş ekranındaki Oturum Açamıyor Musun? yazısına tıkladığınız zaman oturum açamama nedenleri olarak karşınıza Bir Süredir Oynamıyor musun?, Kullanıcı Adını mı Unuttun?, Şifreni mi Unuttun?, Mobilde mi Oynadın? seçenekleri çıkacak. LoL şifremi unuttum sorununun çözümüne ulaşmak için Şifreni mi Unuttun? seçeneğine tıklamalısınız.

Adım #5: Kullanıcı adınızı yazın:

Oturum Açamıyor Musun? yazısı ile ulaştığınız ekran üzerinden Şifreni mi Unuttun? seçeneğine tıkladığınız zaman karşınıza Riot Games Şifremi Unuttum ekranı çıkacak. Ekranın sağında bulunan Kullanıcı Adını Gir alanına League of Legends kullanıcı adınızı girin ve altta bulunan Enter benzeri butona tıklayın.

Adım #6: E-posta adresinize gelen şifre sıfırlama mesajındaki bağlantıya tıklayın:

Riot Games Şifremi Unuttum ekranına League of Legends kullanıcı adınızı yazdığınız zaman kullanıcı adınız ile ilişkili e-posta adresinize bir şifre sıfırlama mesajı gelecek. Mesajda bulunan bağlantıya tıklayarak şifrenizi sıfırlama işlemini sürdürebilirsiniz. Eğer mesajı gelen kutunuzda göremiyorsanız Spam klasörünü kontrol edin.

Adım #7: Yeni bir şifre oluşturun:

E-posta adresinize gelen şifre sıfırlama mesajındaki bağlantıya tıklayarak LoL şifrenizi sıfırladıktan sonra yeni bir şifre oluşturmanız gerekir. Güçlü ve benzersiz bir şifre belirlemeyi unutmayın. Bir daha LoL şifremi unuttum sorunu yaşamak istemiyorsanız yeni şifrenizi ufak bir kağıda not almakta yarar var.

LoL kullanıcı adımı unuttum sorunu nasıl çözülür?

Adım #1: Buradan League of Legends internet sitesini açın.

Buradan League of Legends internet sitesini açın. Adım #2: Sağ üst köşede bulunan Giriş butonuna tıklayın.

Sağ üst köşede bulunan Giriş butonuna tıklayın. Adım #3: Oturum Açamıyor Musun? yazısına tıklayın.

Oturum Açamıyor Musun? yazısına tıklayın. Adım #4: Kullanıcı Adını mı Unuttun? yazısına tıklayın.

Kullanıcı Adını mı Unuttun? yazısına tıklayın. Adım #5: E-posta adresinizi yazın.

E-posta adresinizi yazın. Adım #6: E-posta adresinize gelen mesajdaki adımları uygulayın.

LoL kullanıcı adımı unuttum sorunu nedeniyle oturum açamıyorsanız yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. E-postanızı yazdıktan sonra size gönderilen ilgili mesajı gelen kutunuzda bulamıyorsanız Spam klasörünü kontrol edin. Girmiş olduğunuz e-posta adresinin League of Legends kullanıcı adınız ile ilişkili e-posta adresi olması gerekiyor yoksa herhangi bir mesaj almazsınız.

Bir süredir giriş yapılmayan LoL hesabı sorunu nasıl çözülür?

Adım #1: Buradan League of Legends internet sitesini açın.

Buradan League of Legends internet sitesini açın. Adım #2: Sağ üst köşede bulunan Giriş butonuna tıklayın.

Sağ üst köşede bulunan Giriş butonuna tıklayın. Adım #3: Oturum Açamıyor Musun? yazısına tıklayın.

Oturum Açamıyor Musun? yazısına tıklayın. Adım #4: Bir Süredir Oynamıyor musun? yazısına tıklayın.

Bir Süredir Oynamıyor musun? yazısına tıklayın. Adım #5: Çıkan ekrandaki Enter benzeri butona tıklayın.

Çıkan ekrandaki Enter benzeri butona tıklayın. Adım #6: LoL hesap bilgilerinizle giriş yapın.

LoL hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #7: Yeni bir kullanıcı adı belirleyin.

League of Legends internet sitesinin ana sayfası üzerinden oturum açamıyor olmanızın nedeni bir süredir oyuna giriş yapmıyor olmanız olabilir. Yukarıdaki adımları izleyerek yeni bir kullanıcı adı belirlemeniz gerekebilir çünkü bir süre önce League of Legends hesapları Riot hesabına dönüştü ve bu süreçte bazı sorunlar yaşandı. Sihirdar adınızı değiştirmeden yeni bir kullanıcı adı belirleyerek sorunu çözebilirsiniz.

League of Legends hesaplarının Riot hesabına dönüştürülmesi aslında pek çok kullanıcının işini kolaylaştırdı. Çünkü eskiden League of Legends hesabınızla yalnızca LoL oyununa giriş yapabiliyordunuz. Yeni Riot hesabınızla tüm Riot Games oyunlarına aynı hesap üzerinden ulaşabilir ve özellikle satın alımlar konusunda işinizi çok daha hızlı halledebilirsiniz.

Dünyanın en sevilen çevrimiçi çok oyunculu oyunu olan League of Legends oyuncuları için LoL şifremi unuttum, LoL kullanıcı adımı unuttum sorunu nasıl çözülür sorularını yanıtladık ve konu hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Eğer sorununuz çözülmediyse League of Legends Destek ile iletişime geçebilirsiniz.