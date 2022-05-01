Lol Singed CT(Counter), Yetenekleri, Güçlü Zayıf Özellikleri

Zaun’un en çılgın bilim adamlarından biri olan Singed, tüm dehasını ve çılgınlığını Sihirdar Vadisi’ne taşıyor. League of Legends’deki oynanış bakımından oldukça ilginç bir tarza sahip olan Singed, alışılagelmişin dışındaki mekanikleri ile ilgi çekici bir karakter olsa da bir o kadar da tehlikeli olduğu gerçeği değişmiyor. Bizde bu “enteresan” şampiyonumuzun CT’lerini (Counter), yeteneklerini, güçlü ve zayıf özelliklerini incelemeye karar verdik.

Singed’ın oldukça enteresan bir karakter olduğundan bahsetmiştik. Karakterin genel mekaniği koşmak üzere kurulu. Evet, gerçekten koşmak üzerine kurulu. İşin ilginç kısmı ise Singed’ın en çok yakıştığı koridorun üst koridor olması. Oyunun genel temasında Singed gibi mekaniğe sahip başka bir karakter olmadığı için kendine has bir mekanik ile üst koridoru mesken ediniyor Singed dostumuz. Tabii ki bir karakterin ilginç olması o karakterin popüler olup oynanılabilir olması için yeterli bir sebep değil. Singed’da bu durumdan muzdarip çünkü kendisi pek popüler bir karakter değil.

Popüler olmayışının en büyük sebeplerinden bir tanesi ise takım oyununa oldukça uzak bir karakter olması. Singed öyle bir karakter ki kendi başınıza üst koridor da rahat rahat takılabiliyorsunuz. Fakat bu süre zarfında oyunun geri kalanından bir süre bağımsız oluyorsunuz. Singed’ı seven ve oynayan pek çok insan olsa da, oyunun geri kalanına kıyasla biraz azınlıkta oldukları söylenebilir. Yine de kendine has mekanikleri karakteri kesinlikle ilginç kılıyor. Deli dostumuzdan kısaca bahsettiğimizde göre artık Singed’ın CT’lerine, yeteneklerine, güçlü ve zayıf özelliklerine geçebiliriz.

Singed CT’leri: Singed’a karşı güçlü olan counterları

Urgot

Yasuo

Yone

Gangplank

Poppy

Singed gerçekten koşma konusunda yetenekleri bir karakter. Özellikle Singed oyuncuları Proxy dediğimiz rakibin kulesinin arkasındaki minyonları temizleme taktiğinden oldukça hoşlanıyorlar. Singed oyuncuları genellikle farm yapmayı sevdikleri için 1e’1 savaşlarda fazlasıyla güçlü olan karakterler Singed’a zorluk çıkartabiliyor. Yasuo, Yone gibi erken safhası güçlü veya Urgot gibi kitle kontrole kafa tutabilen karakterler Singed için bir hayli zor olsa da rakibin sizi kovalamasını sağladığınız sürece işiniz düşündüğünüzden daha kolay olacaktır. Fakat rakibin sizi kovalamadığı takdirlerde özellikle erken oyunda kafa kafaya savaşlara girmeyi pek tavsiye etmiyoruz.

Zaun’un kaçık bilim adamı Singed’ın tüm yetenekleri:

Pasif / Akışkan Zehir: Singed yakınındaki şampiyonlardan hız alarak onları geçerken anlık bir hareket hızı artışı kazanır.

Singed yakınındaki şampiyonlardan hız alarak onları geçerken anlık bir hareket hızı artışı kazanır. Q / Zehirli İz: Singed’ın arkasında bıraktığı zehir bulutu, içinde kalan rakiplere hasar verir.

Singed’ın arkasında bıraktığı zehir bulutu, içinde kalan rakiplere hasar verir. W / Kuvvetli Zamk: Yere bir şişe kuvvetli zamk atarak üstünden geçen rakiplerin yavaşlamasını ve yere saplanmasını sağlar.

Yere bir şişe kuvvetli zamk atarak üstünden geçen rakiplerin yavaşlamasını ve yere saplanmasını sağlar. E / Tut savur: Hedef birime hasar vererek, onu kaldırıp Singed’in arkasına savurur. Singed’in savurduğu hedef Kuvvetli Zamk’ın üstüne inerse yere sabitlenir.

Hedef birime hasar vererek, onu kaldırıp Singed’in arkasına savurur. Singed’in savurduğu hedef Kuvvetli Zamk’ın üstüne inerse yere sabitlenir. R / Delilik İksiri: Singed’in içtiği güçlü kimyasal karışım, çatışma niteliklerinin artmasını ve Zehirli İz yeteneğinin Ağır Yara açmasını sağlar.

Deli Kimyager Singed’ın güçlü ve zayıf özellikleri:

Singed’ın güçlü özellikleri:

Koridorunu çok hızlı bir şekilde ittirebilmesi

Yetenek gücü ile güçlenen bir karakter olmasına rağmen tank olması

Hareketlilik açısından güçlü bir karakter olması

Singed’ın en büyük varoluş amaçlarından biri koridorunu ittirmek. Singed gerçekten özellikle de proxy yaparken koridoru hızlı bir şekilde ittirebiliyor. Bunun yanı sıra yetenek gücü ile güçlenen bir karakter olmasına rağmen Singed oldukça tank bir karakter. Erken safhalarda bunu çok belli etmese de oyunun orta safhalarından itibaren özellikle de ulti yeteneği aktifken Singed’ı öldürmek bir hayli zor olabiliyor. Öldürmesi zor olması bir kenara kovalamak zaten oldukça ölümcül olduğu için hareketliliği ile bu durumu birleştirdiğinde ortaya rakip oyuncular için oldukça sinir bozucu bir kombin çıkabiliyor.

Singed’ın zayıf özellikleri:

Kafa kafaya savaşmak Singed’ın güçlü özelliklerinden biri değil

Haras almaya oldukça açık olması

Anlık hasarının sıfıra yakın olması

Singed kafa kafaya savaşma konusunda oldukça güçsüz bir karakter. Karakterin spesifik özelliklerini rakibinize karşı kullanmanız gerekiyor. Dümdüz bir savaş çok çabuk ölümünüz ile sonuçlanabiliyor. Koridorunu hızlı ittirebilmesi karakterin güçlü özelliklerinden bir tanesi fakat bunu oldukça yakın menzilden yapması gerektiği için bu esnada rakip tarafından oldukça harasa açık bir durumda oluyor. Bunun yanı sıra Singed’ın rakip öldürme konusunda kendine has metodları mevcut. Bu metod ise genellikle rakibini acı çektirerek öldürmek üzerine kurulu oluyor. Karakterin sahip olduğu anlık hasar sıfır yakın bir seviyede olduğu için bu da yer yer sorunlara sebep olabiliyor.

LoL’de Singed nasıl oynanır?

Zehiriniz ile sürekli baskın bir oyun sergilemeye çalışın

Rakibinizi kulenizin altına atmayı başarırsanız bir hayli hasar verebilirsiniz

Rakibiniz sizi kovalarken ulti yeteneğinizi aktif kullanmayı unutmayın

Q yeteneği aracılığıyla sahip olduğu zehir Singed’ın en büyük silahı. Koridorunuzdaki minyonları ittirirken bir yandan rakip üzerinde de zehiriniz aracılığıyla baskı kurabilirsiniz. Fakat bunu yaparken dikkatli koridoru çok ittirmeniz rakip ormancıya pozisyon yaratacaktır. Baskın oynayamadığınız durumlar kesinlikle denk gelecektir. Rakibiniz koridoru sizin üzerinize doğru ittirdiği fırsatlarda, size de rakibinizi E yeteneğiniz aracılığıyla kule altına atma fırsatı doğacaktır. Rakibiniz sizi kovalamaya başlarsa bu tuzağınıza düştüğü anlamına gelecektir. Bu durum Singed’ın güçlü olduğu bir durum ve ulti yeteneğiniz ile bu durumu daha da iyi bir şekilde desteklemeyi unutmayın.

Singed’a karşı nasıl oynanır, Singed nasıl yenilir?

Kesinlikle Singed’ı kovalamayın

Singed koridor safhasında minyon keserken olabildiğinde zarar vermeye çalışın

Singed’ın size yaklaşmasına çok fırsat vermeyin

Singed’a karşı oynarken bilinmesi gereken ilk kural şu: Kesinlikle Singed’ı kovalamayın. Kovaladığınızda bunun faydalı olduğu spesifik senaryolar kesinlikle var. Fakat, genel olarak Singed kovalamak ölümünüz ile sonuçlanacaktır. Singed koridor safhasında minyon keserken oldukça yakın bir menzile girmesi gerekiyor. Bunu avantaj olarak kullanıp minyon kestiği esnada olabildiğinizde zarar vermeye çalışın. Singed’ın aktif bir şekilde size zarar vermesi için oldukça yakınınıza girmesi gerekiyor. Kitle kontrol veya yüksek hasar ile bu şansı Singed’a çok vermeyip kendinize rahat oynayabileceğiniz bir menzil oluşturun.

League of Legends karakterlerinden Zaun’un Deli Bilimadamı Singed, bu yazımızın konusu oldu. Singed’ın CT’lerini, yeteneklerini, güçlü ve zayıf özelliklerini elimizden geldiğince inceleyip kendi nacizane fikirlerimizide bu incelemeler aracılığıyla belirttik. Peki sizin favori LoL şampiyonunuz hangisi? Fikir ve görüşlerinizi yorumlarda bizler ile paylaşmayı unutmayın.